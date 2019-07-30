彭啟明：周末起天氣變化大 就看熱擾動動向

2019-07-30 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天各地晴朗炎熱高溫，午後陣雨也明顯減少，只剩下零星局部靠山區的陣雨。天氣風險公司總經理彭啟明說，過去都是明顯的偏西南風或南風，也開始轉為偏東南風或東風，屬於較乾的空氣，和暖濕的西南風有些差異。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，未來類似的天氣會持續到周三、周四，周四、周五開始，水氣有機會稍增一些，午後陣雨開始略增，周末開始到下周，天氣的變化較大，就要看幾個擾動的發展動向，是否會接近台灣，有機會，但不確定仍高。

彭啟明表示，不只有周末，到8月中前後，要留意的就是整個太平洋高壓北抬，配合上西南季風在南海及菲律賓東方海面所引發的季風低壓槽，非常有利於擾動發展。

他説，南海已經有個低壓逐漸發展，很有機會逐漸發展成為熱帶性低氣壓，或逐漸發展成颱風；菲律賓東方的低壓也持續發展，或是較遠接近換日線附近也有擾動持續進行當中。彭啟明指出，這三個變化的因子的確都有機會發展成為颱風，但「各個有信心，各個也沒把握」。