原童彩繪 列車上路

圖／林伯東 分享 facebook

原民會與台鐵局合作推出的彩繪列車昨首航，限定行駛三個月至十月廿八日。原民會主委夷將．拔路兒說，這次運用全國原住民兒童繪畫創作比賽得獎作品，複製於太魯閣號列車，組成神話故事比喻原住民族運動歷程的艱辛。