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原童彩繪 列車上路

2019-07-29 23:50聯合報 文／曹悅華

圖／林伯東　
圖／林伯東　
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原民會與台鐵局合作推出的彩繪列車昨首航，限定行駛三個月至十月廿八日。原民會主委夷將．拔路兒說，這次運用全國原住民兒童繪畫創作比賽得獎作品，複製於太魯閣號列車，組成神話故事比喻原住民族運動歷程的艱辛。

彩繪列車原住民太魯閣
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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