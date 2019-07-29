相關新聞
2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠2019-07-29 23:40
退機場服務費 即起免手續費2019-07-29 23:40
熬夜K書胸劇痛 國中生竟氣胸2019-07-30 00:14
健康你我他／香水噴幾滴 避免汗臭味2019-07-30 00:14
監測火燒心 一顆膠囊就能傳身體數據2019-07-30 00:14
預防骨盆腔鬆弛 勤做凱格爾運動2019-07-30 00:14
境外登革熱新高 台南已27例2019-07-29 23:37
「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害2019-07-29 22:27
威力彩再槓！頭獎43連槓 下期頭獎上看15.2億元2019-07-29 21:59
42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團2019-07-29 21:34
旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時2019-07-29 21:21
你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐2019-07-29 21:14
雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版2019-07-29 20:39
兒童無料遊戲場新去處 南港公園飛鳥溜索、樹屋溜滑梯玩整天2019-07-29 20:13
好兄弟提前放假？詭異白衣女低頭卡鄰居門前 他嚇飆髒話：7月還沒到！2019-07-29 20:00
機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費2019-07-29 19:19
7旬老農主動脈瓣狹窄命危「免開心」微創手術讓他重生2019-07-29 19:15
「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定2019-07-29 18:17
花蓮規模3.1地震 最大震度3級2019-07-29 18:09
坐月子也要物聯網 即時視訊關注寶寶舉動2019-07-29 17:32
夏天心血管病好發3高莫輕忽 桃婦人雁行轉診迅手術保命2019-07-29 17:28
胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開2019-07-29 16:43
有權利但不道德？看電影可以爆雷嗎？2019-07-29 15:49
舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢2019-07-29 15:46
心律不整症候群 無導線心臟節律器植入心臟可解決2019-07-29 15:42
新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請2019-07-29 15:42
今夏的甲魚初體驗 青農帶你看「鱉出來沒」2019-07-29 15:16
回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！2019-07-29 15:03
禽流感夏天仍頻繁 農委會：活禽繫留不得逾24小時2019-07-29 14:13
滑手機椎間盤突出 嚴重者恐大小便失禁2019-07-29 14:07
期間限定 原民彩繪列車出航囉2019-07-29 13:58
把握3天好天氣 周四起變天2019-07-29 13:57
暑期學生跑泌尿科 增加二至三成2019-07-29 13:45
無聲殺手 攝護腺癌人數增2019-07-29 13:44
搭大眾運輸系統遊墾丁 屏東GO好玩按讚即可抽獎2019-07-29 13:43
她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」2019-07-29 13:37
韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題2019-07-29 13:36
研究發現音樂能有效減緩憂鬱 取代術前鎮定劑2019-07-29 12:46
北、東、南等九縣市快發燒 高溫恐飆破36度2019-07-29 11:57
熱門文章
好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨2019-07-29 09:49
周四變天有雨到周末 氣象局：兩個熱帶擾動待觀察2019-07-29 08:50
新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請2019-07-29 15:42
飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」2019-07-29 11:11
桃機三航廈屋頂太夢幻？ 掀開重大公共工程積弊2019-07-28 23:10
你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐2019-07-29 21:14
空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳2019-07-29 16:43
威力彩再槓！頭獎43連槓 下期頭獎上看15.2億元2019-07-29 21:59
小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破2019-07-29 08:58
周三就是七夕 專家提醒這件事不知不可2019-07-29 07:16
香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅2019-07-29 14:13
限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣2019-07-29 11:45
唐綺陽星座運勢週報：金牛把握升官運 巨蟹有陰錯陽差的桃花2019-07-29 07:30
42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團2019-07-29 21:34
想挽回前女友 中風男要醫師幫他那裡「長大」2019-07-29 08:14
「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害2019-07-29 22:27
【我見我思】李月治／人性的弱點2019-07-29 06:00
好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」2019-07-29 12:47
【心情點滴】小慧／精神官能症家屬的自白2019-07-29 06:00
舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢2019-07-29 15:46
沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市2019-07-29 12:21
胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開2019-07-29 16:43
快帶小孩去！新北兒童藝術節8/2開跑 考古沙坑、巨大數位球池玩不完2019-07-28 13:27
每日星座運勢／雙子個人魅力難招架 愛情浪漫甜蜜2019-07-30 00:00
韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題2019-07-29 13:36
【親子教養】Ariel曾／開口找回自信2019-07-29 06:00
影／馬「迷路」？ 摔水溝用吊車平安救出2019-07-29 21:24
鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG2019-07-29 17:27
彭啟明：高壓增強午後雨稍少 漸進入颱風好發期2019-07-29 08:20
雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版2019-07-29 20:39
機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費2019-07-29 19:19
威力彩第108060期開獎2019-07-29 21:02
「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定2019-07-29 18:17
這絕對是真愛！曾之喬連三天帶新歡「小綠綠」出門2019-07-29 15:45
影／熊媽媽在哪裡？ 你家小黑熊在找妳2019-07-29 16:18
她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」2019-07-29 13:37
影／700公斤柏氏中喙鯨疑迷途 擱淺觀音救援不及死亡2019-07-29 11:52
攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移2019-07-29 11:27
5成企業認為新鮮人不及格 因為「有問題不主動反應」2019-07-29 16:19
無聲殺手 攝護腺癌人數增2019-07-29 13:44
留言