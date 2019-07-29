2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠

教育部八月一日起發放二至四歲育兒津貼，預估全國有約四十萬名幼兒受益。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

下月起，教育部將首度發放二至四歲育兒津貼，符合補助資格者每人每月發放二千五百元，且第三名以上子女每人每月再加發一千元，預估全國有約四十萬名幼兒受益。今年八月起，除有二至四歲育兒津貼，準公共幼兒園政策也正式擴大到六都。

蔡政府以「平價教保」為訴求，力推幼教政策，行政院日前編列一○九年度中央政府總預算，就以「少子化預算」增幅最大，從今年的一四○億元增加到二四○億元，足足成長四成八，主因就是擴大育兒津貼、補助準公幼經費及設置公共化幼兒園等。

教育部表示，育兒津貼新制上路後，只要孩子滿二歲生日的下個月起，至學齡未滿五歲前，若未就讀公立、非營利或準公共幼兒園，家庭綜所稅率未達百分之廿，且未請領育嬰留職停薪津貼，或是沒接受政府公費安置者，皆可申領育兒津貼。

教育部表示，現行育兒津貼有衛福部的○至二歲育兒津貼，教育部銜接此福利措施，八月起擴大津貼發放年齡為二至四歲，且已請領○至二歲育兒津貼者，可採跨部會資料介接，家長不用再重新申請。至於新申請家庭，孩子若設籍在嘉義市者，須到聯合里辦公處申請，其他廿一縣市則透過鄉鎮市區公所申請。

此外，北市家長選擇讓孩子就讀公幼，可享受免學費優惠，但公幼每學期才七千元，免學費算下來，一年頂多優惠一萬四千元，遠不如一年領三萬元的育兒津貼划算，感覺補助像是變相減少。為此，北市教育局拍板定案，孩子讀公幼的家長，可在免學費、每月二千五百元育兒津貼兩者擇優補助；不過若是選擇就讀非營利、準公共化幼兒園者，則不可再領取育兒津貼。