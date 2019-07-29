「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害

2019-07-29 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



性格內向的人格，並非屬於貶義，但在這個社會上，會有許多人給予內向的人一些負面的觀感。

由於不善交際的「內向人」，對於社交並非一無所知，而是在他們的眼中，社交對他們來說，不是人生中的最大利益，只是有時候，不擅表達的他們，總有個銳利觀察眼光、及精準的判斷力。對於世界，用一種不吭不響的方式，面對生活和自己的內心層面，默默地為這轉變的世界改變。

其實，內向人有一些特性，其實會發現他們超厲害！

擁有強大的洞察力

內向人其實都擁有強大洞察力，其頭腦清晰、理性，即使在不安、吵雜的環境之中，仍然能正常的面對不合理的環境，對於內向的你來說，這些紛紛擾擾，才能造就這樣的我，並非大家口中的溫吞、怠慢。

理性與感性兼具

內向通常會跟「孤獨」、「安靜」畫上等號，但也讓理性與感性畫上等號的他們，造就了這樣獨特的人格，對於自己的做事態度與見解，都有自己一門獨到的學問，很值得學習。

善解人意、為人著想

真正有遠見的人，是善解人意、替人著想的，對於內向人來說，這樣的本質，就是一種大器的表現，雖然堅持著自己內心原有的思想，也可以在不打擾、干擾他人的情況下，很自在的做自己，向堅定的目標前進，不受他人的叨擾。

默默地給予鼓勵