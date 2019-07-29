親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎14億獎號出爐

20名私菸買家主動出列自清 北檢赴國安局訊問

42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團

2019-07-29 21:34聯合報 記者何定照╱即時報導

成立46年的雲門舞集，開啟全新時代。雲門舞集藝術總監林懷民今天宣布20歲的雲門二暫停，雲門、雲二合併，原有共42人將減為25人，風格也會隨新組合「長出新的肌肉」，8月起「迎接新的雲門」。

雲門舞集當初成立雲二，是考量雲門國際巡演越來越多，須另有舞團在台巡演，實現雲門「跳自己的舞給自己人看」目的。林懷民說，他暫停雲二，是因找不到人帶，表示雲二並未「熄掉」，「我們等待一個適合的人」。未來的雲門也會一半在國際、一半在台演出，只是各自規模較小。

林懷民為全新雲門安排的第一步，是與大陸著名舞團「陶身体劇場」展開交換計畫，明起由陶的藝術總監、32歲的陶冶為雲門編舞「12」，即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍也赴陸為陶編舞「乘法」。兩作將從10月起，和林懷民首次正式公開的「秋水」一起在台、陸巡演。

林懷民說，這場交換計畫，源於鄭宗龍和陶冶一起「抽菸哈啦」。陶冶說，他很喜歡鄭宗龍舞作「一個藍色的地方」，一回來雲門劇場演出時，就請鄭宗龍為陶編舞，鄭宗龍也請他來幫雲門編舞。之後鄭宗龍向林懷民提起此事，林懷民立刻拍板定案。

「我是用鼻子聞，兩隻狗在一起，是不是好，聞聞就知道。」林懷民說，很多人問為何找陶來，他其實都是「靠鼻子」。他讚美鄭宗龍的「毛月亮」已打破原有格局，「一定要破，雲門才重新開始」，他也很高興陶在此時與雲門在一起，「到一個新的環境，有了改變，就會豐厚，這對作品和未來都一樣。」

雲門、陶身體風格看似大不同，林懷民說，兩團是舞者肌肉痛的地方不一樣，像陶用很多地板動作，脖子會很痛，頭髮也須剪短甚至剃光，「才能保命」，笑說雲門經過陶後會「好像吃了搖頭丸」。

鄭宗龍說，陶重視動作中圓的運動，和雲門有些相通，因為雲門的武術和太極訓練著重螺旋，「當圓向前移動，就變成螺旋」。看待兩團交換合作，他說陶有種從一而終的執著，但他在艋舺長大，很喜歡搖搖擺擺、花花綠綠，所以也很想把陶弄得花花亂亂，希望在向舞者學習外，在空隙裡加上他的情愫、情感與動身體的方法，在「乘法」中表現出相加乘效果。

陶冶則說，陶和雲門有種又近又遠、屬於東方文化的內在聯繫，可確定的是，陶的舞者因動作需要，都是短髮或光頭，雲門舞者演出時一定也會有全新面貌。他也說，和鄭宗龍價值觀、個性等相近，連星座天蠍座都一樣，內在很靠近。

迎接新組合，林懷民表示，雲門現有陣容讓他非常放心，「這是新的平台、擴張，接下來還會有更多發展。」

「雲門舞集X陶身体劇場」三作品10月11日起在台巡演，購票洽兩廳院售票系統。

雲門舞集藝術總監林懷民（右）宣布雲二暫停，雲門、雲二併團，並以他最後一檔策畫的節...
雲門舞集藝術總監林懷民（右）宣布雲二暫停，雲門、雲二併團，並以他最後一檔策畫的節目「雲門舞集X陶身体劇場」來開啟全新雲門。圖中為將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍，左為陶身體劇場藝術總監陶冶。記者何定照／攝影
分享
雲門舞集藝術總監林懷民宣布雲二暫停。記者何定照╱攝影
雲門舞集藝術總監林懷民宣布雲二暫停。記者何定照╱攝影
分享
雲門舞集藝術總監林懷民宣布雲二暫停。記者何定照／攝影
雲門舞集藝術總監林懷民宣布雲二暫停。記者何定照／攝影
分享
雲門舞集藝術總監林懷民（中）宣布雲二暫停，雲門、雲二併團，並以他最後一檔策畫的節...
雲門舞集藝術總監林懷民（中）宣布雲二暫停，雲門、雲二併團，並以他最後一檔策畫的節目「雲門舞集X陶身体劇場」來開啟全新雲門。圖左為將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍，右為陶身體劇場藝術總監陶冶。記者何定照／攝影
分享
即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍。記者何定照／攝影
即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍。記者何定照／攝影
分享

林懷民鄭宗龍雲門舞集
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

林佳龍：台鐵永續經營 要先解決誤點問題

2019-07-29 21:30

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 21:21

你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐

2019-07-29 21:14

雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版

2019-07-29 20:39

好兄弟提前放假？詭異白衣女低頭卡鄰居門前 他嚇飆髒話：7月還沒到！

2019-07-29 20:00

兒童無料遊戲場新去處 南港公園飛鳥溜索、樹屋溜滑梯玩整天

2019-07-29 20:13

機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費

2019-07-29 19:19

7旬老農主動脈瓣狹窄命危「免開心」微創手術讓他重生

2019-07-29 19:15

「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定

2019-07-29 18:17

花蓮規模3.1地震 最大震度3級

2019-07-29 18:09

坐月子也要物聯網 即時視訊關注寶寶舉動

2019-07-29 17:32

夏天心血管病好發3高莫輕忽 桃婦人雁行轉診迅手術保命

2019-07-29 17:28

胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

2019-07-29 16:43

有權利但不道德？看電影可以爆雷嗎？

2019-07-29 15:49

舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢

2019-07-29 15:46

心律不整症候群 無導線心臟節律器植入心臟可解決

2019-07-29 15:42

新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42

今夏的甲魚初體驗 青農帶你看「鱉出來沒」

2019-07-29 15:16

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 15:03

禽流感夏天仍頻繁 農委會：活禽繫留不得逾24小時

2019-07-29 14:13

滑手機椎間盤突出 嚴重者恐大小便失禁

2019-07-29 14:07

期間限定 原民彩繪列車出航囉

2019-07-29 13:58

把握3天好天氣 周四起變天

2019-07-29 13:57

暑期學生跑泌尿科 增加二至三成

2019-07-29 13:45

無聲殺手 攝護腺癌人數增

2019-07-29 13:44

搭大眾運輸系統遊墾丁 屏東GO好玩按讚即可抽獎

2019-07-29 13:43

她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37

韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36

研究發現音樂能有效減緩憂鬱 取代術前鎮定劑

2019-07-29 12:46

北、東、南等九縣市快發燒 高溫恐飆破36度

2019-07-29 11:57

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:43

交控中心今起連5天夜間施工 台北好行、CMS資訊將中斷

2019-07-29 11:31

北橫桃園榮華坍方通了但限小車 晚7至早7預警封閉

2019-07-29 11:30

攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27

地勤染麻疹接觸73名同事 華航已消毒辦公環境

2019-07-29 11:22

國內登革熱境外移入病例創10年新高

2019-07-29 11:21

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:11

原住民族日彩繪列車首航 只開三個月鐵道迷要把握

2019-07-29 10:56

夏天禽流感頻繁「冬天會更嚴重」 農委會要找專家來解

2019-07-29 10:52
看更多

熱門文章

好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨

2019-07-29 09:49

桃機三航廈屋頂太夢幻？ 掀開重大公共工程積弊

2019-07-28 23:10

周四變天有雨到周末 氣象局：兩個熱帶擾動待觀察

2019-07-29 08:50

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:11

新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

每日星座運勢／雙魚給他愛你的機會 得財自然順利

2019-07-29 00:00

周三就是七夕 專家提醒這件事不知不可

2019-07-29 07:16

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

唐綺陽星座運勢週報：金牛把握升官運 巨蟹有陰錯陽差的桃花

2019-07-29 07:30

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

旅遊注意！離境澳門要於起飛60分鐘前 完成報到手續

2019-07-29 17:54

想挽回前女友 中風男要醫師幫他那裡「長大」

2019-07-29 08:14

桃機三航廈工程 有如「台灣版東奧主場館」

2019-07-28 23:23

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-29 12:47

【我見我思】李月治／人性的弱點

2019-07-29 06:00

【心情點滴】小慧／精神官能症家屬的自白

2019-07-29 06:00

舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢

2019-07-29 15:46

沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市

2019-07-29 12:21

太夢幻？桃機三航廈三度流標 曝預算僵化陋習

2019-07-28 23:56

你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐

2019-07-29 21:14

胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

2019-07-29 16:43

韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36

【親子教養】Ariel曾／開口找回自信

2019-07-29 06:00

華航地勤染麻疹 進出桃機注意

2019-07-29 00:28

彭啟明：高壓增強午後雨稍少 漸進入颱風好發期

2019-07-29 08:20

快帶小孩去！新北兒童藝術節8/2開跑 考古沙坑、巨大數位球池玩不完

2019-07-28 13:27

桃機三航廈流標怎解？ 擬採減項發包

2019-07-28 23:16

機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費

2019-07-29 19:19

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

月休10天薪6萬...營建業找無人

2019-07-28 23:20

「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定

2019-07-29 18:17

她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37

外籍看護喘息服務放寬 使用率僅2％

2019-07-29 00:28

攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27

影／熊媽媽在哪裡？ 你家小黑熊在找妳

2019-07-29 16:18

5成企業認為新鮮人不及格 因為「有問題不主動反應」

2019-07-29 16:19

影／700公斤柏氏中喙鯨疑迷途 擱淺觀音救援不及死亡

2019-07-29 11:52

雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版

2019-07-29 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top