42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團

2019-07-29 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



成立46年的雲門舞集，開啟全新時代。雲門舞集藝術總監林懷民今天宣布20歲的雲門二暫停，雲門、雲二合併，原有共42人將減為25人，風格也會隨新組合「長出新的肌肉」，8月起「迎接新的雲門」。

雲門舞集當初成立雲二，是考量雲門國際巡演越來越多，須另有舞團在台巡演，實現雲門「跳自己的舞給自己人看」目的。林懷民說，他暫停雲二，是因找不到人帶，表示雲二並未「熄掉」，「我們等待一個適合的人」。未來的雲門也會一半在國際、一半在台演出，只是各自規模較小。

林懷民為全新雲門安排的第一步，是與大陸著名舞團「陶身体劇場」展開交換計畫，明起由陶的藝術總監、32歲的陶冶為雲門編舞「12」，即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍也赴陸為陶編舞「乘法」。兩作將從10月起，和林懷民首次正式公開的「秋水」一起在台、陸巡演。

林懷民說，這場交換計畫，源於鄭宗龍和陶冶一起「抽菸哈啦」。陶冶說，他很喜歡鄭宗龍舞作「一個藍色的地方」，一回來雲門劇場演出時，就請鄭宗龍為陶編舞，鄭宗龍也請他來幫雲門編舞。之後鄭宗龍向林懷民提起此事，林懷民立刻拍板定案。

「我是用鼻子聞，兩隻狗在一起，是不是好，聞聞就知道。」林懷民說，很多人問為何找陶來，他其實都是「靠鼻子」。他讚美鄭宗龍的「毛月亮」已打破原有格局，「一定要破，雲門才重新開始」，他也很高興陶在此時與雲門在一起，「到一個新的環境，有了改變，就會豐厚，這對作品和未來都一樣。」

雲門、陶身體風格看似大不同，林懷民說，兩團是舞者肌肉痛的地方不一樣，像陶用很多地板動作，脖子會很痛，頭髮也須剪短甚至剃光，「才能保命」，笑說雲門經過陶後會「好像吃了搖頭丸」。

鄭宗龍說，陶重視動作中圓的運動，和雲門有些相通，因為雲門的武術和太極訓練著重螺旋，「當圓向前移動，就變成螺旋」。看待兩團交換合作，他說陶有種從一而終的執著，但他在艋舺長大，很喜歡搖搖擺擺、花花綠綠，所以也很想把陶弄得花花亂亂，希望在向舞者學習外，在空隙裡加上他的情愫、情感與動身體的方法，在「乘法」中表現出相加乘效果。

陶冶則說，陶和雲門有種又近又遠、屬於東方文化的內在聯繫，可確定的是，陶的舞者因動作需要，都是短髮或光頭，雲門舞者演出時一定也會有全新面貌。他也說，和鄭宗龍價值觀、個性等相近，連星座天蠍座都一樣，內在很靠近。

迎接新組合，林懷民表示，雲門現有陣容讓他非常放心，「這是新的平台、擴張，接下來還會有更多發展。」