林佳龍：台鐵永續經營 要先解決誤點問題

2019-07-29 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



聯合報日前披露，台鐵準點率去年降到10年新低，誤點的背後源自於「差不多就好」的組織文化。交通部長林佳龍今晚在臉書發文表示，「台鐵要永續經營，先把誤點解決」，人力物力都差一點，「誤點也真的只是剛好而已」；他已建議行政院成立跨部會台鐵改革推動小組，系統性改善台鐵體質。

去年10月21日普悠瑪翻車事件後，台鐵公司化聲浪再度浮上檯面，但隨九合一大選逼近，再次胎死腹中。本報系願景工程上周推出「解鎖台鐵誤點之謎」，點出台鐵誤點固然牽涉設備妥善率、維修保養等問題，但更關鍵的來自其欠缺嚴謹的組織文化，其又源自於「吃大鍋飯」的體制。

林佳龍今晚在臉書發文說，台體為什麼總會誤點？這是每位乘客都想知道的答案。很多人認為，原因在於台鐵的「差不多」文化：出發時間「差不多」就好，維修「差不多」就可以。人力物力都差一點，誤點，也真的只是剛好而已。台鐵每位乘客每天面臨同樣的問題，就是我們即刻需要解決的問題。

林佳龍表示，普悠瑪事故後，他建議行政院成立跨部會台鐵改革推動小組，從組織管理、營運財務、安全管理層面，系統性改善台鐵體質。

「然而眼前旅客每天都得面對誤點的困擾」，他說，除了推出新的票務App讓旅客能確實掌握列車動態、更新時刻表，也要求台鐵必須以最快速度擬定維修作業SOP，把故障率降到最低，現正進行中的鐵路捷運化工程，更必須檢討車站建置及車輛調度，把效益放到最大。

林佳龍說，台鐵背負沉重的人事成本與社會責任，要讓台鐵永續，長遠來看必須公司化經營，但是轉型並非一蹴可幾。他認為，短期間台鐵應該先調整體質，透過企業化經營，提出轉型與配套。整個改革之路，也需要整個政府跨單位來支持。「我們都期盼，台鐵這塊百年招牌，能夠越來越好，讓人民感受到不一樣！」

臉書發文不到15分鐘即有超過600人按讚，網友表示「最好林佳龍部長任內就能整頓台鐵，那麼林佳龍日後必定能更上一層樓的」、「加油呀，龍龍部長，把台鐵的誤點文化修正」，也有網友說「真的是一語道破，别再誤點好嗎？」、「公司化甚至民營化是唯一解決方法」。