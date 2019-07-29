兒童無料遊戲場新去處 南港公園飛鳥溜索、樹屋溜滑梯玩整天

2019-07-29 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



爸爸媽媽又多了一個溜小孩新去處！台北市南港公園兒童遊戲場「森林冒險玩遊戲場」，近日完工對外開放，將原本分為2個區域的兒童遊戲場合而為一，並規畫成5大遊戲區，包含特色溜滑梯、溜索、天網、沙坑、旋轉攀爬架、鞦韆、跳樁等設施，提供孩童使用。

南港公園原本分成2區兒童遊戲場，現在合而為一成「森林冒險玩遊戲場」，占地共15公頃，規畫階段為了更貼近附近居民及孩子想法，舉辦挖掘記憶石頭小小守護精靈彩繪工作坊活動，邀請孩子將遊戲場的想法，彩繪在石頭上，活動結束後，再將石頭放置在遊戲場角落，象徵孩子參與守護遊戲場的過程。經過規畫後的南港公園兒童遊戲場，特別配合自然環境、地形景觀，並加入孩子的創意想像，融合飛鳥、松鼠、甲蟲、地鼠等意象打造成遊戲空間。

南港公園兒童遊戲場分為5大區域，其中，最大亮點就是飛鳥溜索，分為站式及坐式，刺激度爆表。另一處的樹屋溜滑梯僅依靠繩索爬上去，考驗孩童的身體協調度。而木屑鋪面的遊戲區，設有鞦韆、磨石子溜滑梯等，提供孩子玩樂。同時，一旁設有休息座椅，可提供他們玩累休息，也有木棧緩坡道，讓孩子玩耍的時候，可以從制高點享受森林環境。此外，兒童遊戲場適用年齡為2歲到12歲，有不同的適齡遊戲空間，提供各年齡層孩子使用。

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