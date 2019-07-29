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《人生消極掰》：如果自知死期，你會如何面對？

機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費

2019-07-29 19:19聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

民眾出國每人要繳交500元機場服務費，大部分由航空公司隨機票代收。曾有民眾購買廉價航空機票無法成行，事後退機場服務費卻遭收取1250元手續費，遠比機場服務費本身還高，引發爭議。交通部民航局日前公告修法，旅客申退機場服務費，航空公司不得收取任何費用，即日起上路。

出國旅客每人要繳交500元機場服務費，多半由航空公司隨機票代收，若票價未含機場服務費，旅客應於出境報到時，在航空公司櫃台補繳500元。過去有民眾向台灣虎航購買桃園飛日本沖繩的888元優惠機票，加上機場服務費後，總票價僅1388元。該名旅客因個人因素無法成行，向台灣虎航申請退機場服務費，卻被收取1250元手續費。

此次主要針對廉價航空修法，民航局解釋，一般航空公司退票容易，退票同時等於拿回機場服務費，但廉價航空退票困難，經常收取較高昂的手續費；目前廉價航空的機場服務費申退手續費也不一致，有些1千元，有些則收取票價10分之1。

根據修法內容，已繳納機場服務費的旅客但未出境者，得申請退還全額機場服務費，航空公司不得收取任何費用。民航局說，原本預告草案要求申退免服務費的期限為開票1年以內，但為更周延保障消費者權益，正式公告已取消1年期限。

桃園機場示意圖。圖／本報系資料照
桃園機場示意圖。圖／本報系資料照
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機場廉價航空
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