7旬老農主動脈瓣狹窄命危「免開心」微創手術讓他重生

2019-07-29 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



71歲羅姓老農身體硬朗，日前在住家附近散步時突然喘不過氣、隨即昏倒，插管住進加護病房半個多月，醫師診斷主動脈瓣嚴重鈣化、狹窄，導致心臟衰竭、肺積水，一度發出病危通知。經轉院到高醫，緊急安排「經導管主動脈瓣膜置入術 （TAVI）」，以微創手術方式從鼠蹊部沿導管置入人工瓣膜，幸運救回一命，一個月後順利出院。

羅伯伯今在家人陪同下，現身分享這段與死神搏鬥的歷程，直說「這是最好的父親節禮物！」他表示，昏迷住院期間，原醫院判定他病情嚴重，連開心手術都無法進行，轉到高醫接受的手術，只從鼠蹊部開了一道不到1公分的傷口，家人表示約5個多小時就完成，術後隔天順利拔管，2周後可下床運動，他開玩笑說「轉院後病就好一半了！」。

高醫外科部部長郭耀仁說，傳統開心手術就像是開立生死狀，因為心臟必須暫時停止，麻醉也是高難度，術後傷口也大，易出現併發症。

心臟血管外科主任謝炯昭表示，該院2013年引進TAVI手術，從股動脈置入導管，在X光透視下植入支架瓣膜，取代原有瓣膜的功能，具有傷口小，復原快等優點，6年來已有60例患者成功完成手術，患者平均年齡為82.4歲，還有4人已90歲，讓高齡者有了更安全的治療選擇。