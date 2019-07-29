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「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定

2019-07-29 18:17聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

胃食道逆流是現代人常見的文明病，大部分患者用藥後能緩解不適，但臨床仍有三分之一對藥物反應不佳。面對這類「頑固型胃食道逆流」患者，台北榮總引進最新的檢測方法，只要置入一顆膠囊於食道內，就可無線傳輸食道酸鹼值，讓醫師依結果判斷患者不適原因，再調整治療方式。

北榮內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良表示，食道長約23至25公分，為避免吃下的食物倒流，賁門括約肌扮演相當重要的角色。但當賁門括約肌鬆弛，或胃排空異常、食道蠕動異常、橫膈膜疝氣、肥胖、懷孕等，就可能出現胃食道逆流問題。

胃食道逆流的典型症狀為胃酸倒流致胸口灼熱，俗稱「火燒心」，非典型症狀則有吞嚥困難、胸痛、喉頭異物感、聲音沙啞、慢性咳嗽、夜間氣喘、口臭或牙齒糜爛等，令人相當不適。

盧俊良說，就有國外研究指出，胃食道逆流很可能影響患者的工作效率及每天活力，患者依病情輕重，還可能每周因此請假0.4至7小時不等。

北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博說，雖然大部分患者能在使用陽離子幫浦阻斷劑治療能改善許多，臨床卻還有1/3的病人症狀無明顯改善，而遇到類似狀況，就需要請患者進一步接受食道酸鹼值檢測，找出疾病難解之因。

不過，傳統檢查是需用一條細小導管，從鼻腔置入到食道24小時。王彥博說，雖然傳統方式能測出有無酸性物質逆流，或有無氣體逆流等，但有人不喜歡或恐懼鼻腔被放管子，另24小時檢查時間太短，一天不一定就能測到逆流問題。

而最新的食道酸鹼值檢查方式只要靠一顆「膠囊」就好，使患者免於「插管」之苦。王彥博解釋，這顆裝有電池的膠囊會置放於食道遠端，當一測到胃酸逆流，就能將數據「無線」傳進接收器，醫師則可在儀器上檢視該份酸鹼紀錄。

王彥博說，這套新檢測方法的監測時間最長可達96小時，其診斷正確率也從過去的7成攀升至9成，而檢查完畢後，膠囊會自動脫落排出體外。不過，這套工具尚未納健保，患者須自付3萬至5萬不等的醫材費和檢查費。

王彥博提醒，肥胖、吸菸、壓力、熬夜及甜食等都是胃食道逆流的危險因子，想避免胃食道逆流發生，除了要避開危險因子，也建議睡前2小時避免進食。若真的要吃東西，吃完後半小時別躺下，否則會增加逆流風險。

北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博介紹「96小時無線酸鹼膠囊」的檢查紀錄儀器...
北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博介紹「96小時無線酸鹼膠囊」的檢查紀錄儀器。 記者鄧桂芬／攝影
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北榮內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良介紹胃酸逆流的新檢測方法，靠一顆膠囊就能搞定。...
北榮內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良介紹胃酸逆流的新檢測方法，靠一顆膠囊就能搞定。 記者鄧桂芬／攝影
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傳統食道酸鹼值檢測必須靠一根經鼻腔的導管進食道做檢查，新式檢測方式則是固定一顆膠...
傳統食道酸鹼值檢測必須靠一根經鼻腔的導管進食道做檢查，新式檢測方式則是固定一顆膠囊（如圖）在遠端食道上，可減少管路的不適，最長可放置96小時，使檢測更精準。 記者鄧桂芬／攝影
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患者胃食道逆流醫師
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