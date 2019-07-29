夏天心血管病好發3高莫輕忽 桃婦人雁行轉診迅手術保命

2019-07-29 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



家住桃園區64歲婦人有糖尿病、高血壓等慢性病，一直在住家附近診所拿藥，最近感覺胸悶、呼吸急促，醫師協助轉診至聯新國際醫院心臟內科，主治醫師劉冠良安排心肌血流灌注掃描與心血管攝影，確診為心血管慢性全阻塞，立即進行心導管手術，婦人術後病況穩定，再轉診回原診所，持續做慢性病的治療。

醫師劉冠良表示，夏天氣溫高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，出現冠狀動脈或腦血管堵塞的風險增加，甚至嚴重恐導致心肌梗塞或腦中風。

劉冠良說，心肌梗塞可能伴隨心跳急促、呼吸喘、胸悶、胸痛、身體虛弱等情況，若出現上述症狀，建議做進一步的檢查，確認是否有心血管疾病的可能。

婦人住家附近診所家庭醫師透過健保署電子轉診平台（雁行計畫，大醫院牽手基層診所），直接進行預約掛號，節省在大醫院現場掛號的等候時間，也可減免部分負擔費用。聯新國際醫院提供保留名額給轉診患者，確保病友可以快速就醫。

婦人透過這個管道很快獲安排心導管手術，成功處理長期阻塞問題，兩天後順利出院，劉冠良醫師也協助她轉回原診所持續觀察，透過健保署「雁行計畫」雙向轉診，驗證這項計畫能使患者獲得不中斷的完善醫療照護。