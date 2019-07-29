心律不整症候群 無導線心臟節律器植入心臟可解決

2019-07-29 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名63歲男患者兩年前被診斷出患有心臟的「病竇症候群」(意指竇房結機能異常造成具有症狀的心搏過緩性心律不整症候群)，最近又經常覺得全身無力、頭暈不太舒服，就診發現心跳慢到每分鐘只有30~40下，醫師建議他以膠囊型「無導線心臟節律器」直接植於心臟中，不僅因為無導線連結，方便運動、更可大幅減少傳統心臟節律器的傷口感染及導線折損老化的問題。

長安醫院心臟血管科醫師高宏門指出，這名患者喜歡打桌球，常常去跑步，心跳緩慢對他生活造成很大的困擾。

雖然曾考慮裝心臟節律器，但覺得傳統有導線的心臟節律器，裝置在胸口鎖骨部分，會有一個3~5公分的傷口，不僅不美感，有異物感，對於熱愛運動的他而言，也會覺得卡卡的不太方便。多方考量下，覺得接受「無導線心臟節律器」最符合他的需求。術後至今滿3個月，不僅患者表示非常滿意，還重拾了他最愛的運動生活。

高宏門說，無導線心臟節律器體積小，只有0.8cc（立方公分），不需要在胸口開刀置放節律器，而是從鼠蹊部股靜脈直接送到右心室，直接植於心臟中。放置時間僅半個小時至1小時，術後隔天即可出院。

不僅在外觀上看不出來，而且可大幅減少傳統心臟節律器相關的傷口感染及導線折損老化，以及血管產生靜脈血栓等危險。使用年限達12年，且不受核磁共振檢查影響。