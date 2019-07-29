新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



2-4歲育兒津貼申請，8月起首次發放。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。符合補助資格者，每人每月發放2500元，第3名以上子女每人每月再加發1000元，預估全國有約40萬名幼兒受益。

教育部也說明，孩子滿2歲生日的下個月起，至學齡未滿5歲前，若沒有就讀公立、非營利或準公共幼兒園，且家庭綜所稅率未達20％，也沒有在請領育嬰留職停薪津貼，或未接受政府公費安置者，才可享育兒津貼。

教育部也簡化行政作業，有意申請育兒津貼者，可採取以下做法：

一、就近申請：除了戶籍在嘉義市孩子，家長必須要到聯合里辦公處申請外，其他21縣市的家長則是透過鄉（鎮市區）公所申請，可採親送或郵寄方式辦理。

二、簡化行政作業：新申請的家長，只要填寫申請表、檢附身分證明文件及金融機構帳戶影本，並視需要提供其他佐證文件即可。已請領0－2歲育兒津貼者，只要小朋友滿2歲生日當月還有在領取者，採跨部會資料介接，家長不用再重新申請。