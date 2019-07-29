親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

小國的職業運動發展：紐西蘭給台籃職業化的一課

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42聯合報 記者章凱閎╱即時報導

2-4歲育兒津貼申請，8月起首次發放。 圖／聯合報系資料照片
2-4歲育兒津貼申請，8月起首次發放。 圖／聯合報系資料照片
分享

教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。符合補助資格者，每人每月發放2500元，第3名以上子女每人每月再加發1000元，預估全國有約40萬名幼兒受益。

教育部也說明，孩子滿2歲生日的下個月起，至學齡未滿5歲前，若沒有就讀公立、非營利或準公共幼兒園，且家庭綜所稅率未達20％，也沒有在請領育嬰留職停薪津貼，或未接受政府公費安置者，才可享育兒津貼。

教育部也簡化行政作業，有意申請育兒津貼者，可採取以下做法：

一、就近申請：除了戶籍在嘉義市孩子，家長必須要到聯合里辦公處申請外，其他21縣市的家長則是透過鄉（鎮市區）公所申請，可採親送或郵寄方式辦理。

二、簡化行政作業：新申請的家長，只要填寫申請表、檢附身分證明文件及金融機構帳戶影本，並視需要提供其他佐證文件即可。已請領0－2歲育兒津貼者，只要小朋友滿2歲生日當月還有在領取者，採跨部會資料介接，家長不用再重新申請。

教育部也提醒，2－4歲育兒津貼會在家長申請的次月月底前匯入申請人指定帳戶，之後各月份的補助也會於每月月底前撥入。如果家長想要更瞭解育兒津貼相關資訊，可前往教育部全國教保資訊網（https://www.ece.moe.edu.tw/）查詢，或撥打免付費諮詢電話0800-205105洽詢。

教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。圖／教育部提供
教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。圖／教育部提供
分享
教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。圖／教育部提供
教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。圖／教育部提供
分享
教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。圖／教育部提供
教育部今年8月1日起首度發放2－4歲育兒津貼申請。圖／教育部提供
分享

育兒津貼教育部幼兒園
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

2019-07-29 16:43

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 15:03

舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢

2019-07-29 15:46

有權利但不道德？看電影可以爆雷嗎？

2019-07-29 15:49

心律不整症候群 無導線心臟節律器植入心臟可解決

2019-07-29 15:42

今夏的甲魚初體驗 青農帶你看「鱉出來沒」

2019-07-29 15:16

禽流感夏天仍頻繁 農委會：活禽繫留不得逾24小時

2019-07-29 14:13

滑手機椎間盤突出 嚴重者恐大小便失禁

2019-07-29 14:07

期間限定 原民彩繪列車出航囉

2019-07-29 13:58

把握3天好天氣 周四起變天

2019-07-29 13:57

暑期學生跑泌尿科 增加二至三成

2019-07-29 13:45

無聲殺手 攝護腺癌人數增

2019-07-29 13:44

搭大眾運輸系統遊墾丁 屏東GO好玩按讚即可抽獎

2019-07-29 13:43

她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37

韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36

研究發現音樂能有效減緩憂鬱 取代術前鎮定劑

2019-07-29 12:46

北、東、南等九縣市快發燒 高溫恐飆破36度

2019-07-29 11:57

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:43

交控中心今起連5天夜間施工 台北好行、CMS資訊將中斷

2019-07-29 11:31

北橫桃園榮華坍方通了但限小車 晚7至早7預警封閉

2019-07-29 11:30

攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27

地勤染麻疹接觸73名同事 華航已消毒辦公環境

2019-07-29 11:22

國內登革熱境外移入病例創10年新高

2019-07-29 11:21

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:11

原住民族日彩繪列車首航 只開三個月鐵道迷要把握

2019-07-29 10:56

夏天禽流感頻繁「冬天會更嚴重」 農委會要找專家來解

2019-07-29 10:52

15歲國中生熬夜讀書胸劇痛 氣胸免插管也能治癒

2019-07-29 10:47

久坐低頭滑手機易椎間盤突出 多做運動可緩解

2019-07-29 10:45

口腔傷口逾兩周未癒合 小心口腔癌找上身

2019-07-29 10:35

暑假學生至泌尿科求診者增 醫籲性事前應充分清潔

2019-07-29 09:56

周四變天有雨到周末 氣象局：兩個熱帶擾動待觀察

2019-07-29 08:50

彭啟明：高壓增強午後雨稍少 漸進入颱風好發期

2019-07-29 08:20

想挽回前女友 中風男要醫師幫他那裡「長大」

2019-07-29 08:14

吳德榮：今明熱午後對流山區為主 降雨範圍不大

2019-07-29 07:24

生活美學／莊政儒 奔放少主熬出綠意書香

2019-07-29 00:43

華航地勤染麻疹 進出桃機注意

2019-07-29 00:28

環保X長照 遠東替基隆美學改造

2019-07-29 00:28

外籍看護喘息服務放寬 使用率僅2％

2019-07-29 00:28

怎麼規畫長照？ 數位工具8月23日上線

2019-07-29 00:28
看更多

熱門文章

好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨

2019-07-29 09:49

桃機三航廈屋頂太夢幻？ 掀開重大公共工程積弊

2019-07-28 23:10

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:11

周四變天有雨到周末 氣象局：兩個熱帶擾動待觀察

2019-07-29 08:50

每日星座運勢／雙魚給他愛你的機會 得財自然順利

2019-07-29 00:00

周三就是七夕 專家提醒這件事不知不可

2019-07-29 07:16

桃機地勤人員染麻疹 7月這3天曾赴桃機者得當心

2019-07-28 21:43

唐綺陽星座運勢週報：金牛把握升官運 巨蟹有陰錯陽差的桃花

2019-07-29 07:30

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

獨／長照談錢可能撕破臉？這項工具8月23日將為家庭開啟對話

2019-07-28 21:11

想挽回前女友 中風男要醫師幫他那裡「長大」

2019-07-29 08:14

桃機三航廈工程 有如「台灣版東奧主場館」

2019-07-28 23:23

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-29 12:47

飲食中除了蔬果缺乏 幾乎每個人都還缺這樣卻不自知

2019-07-28 18:07

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33

【我見我思】李月治／人性的弱點

2019-07-29 06:00

【心情點滴】小慧／精神官能症家屬的自白

2019-07-29 06:00

太夢幻？桃機三航廈三度流標 曝預算僵化陋習

2019-07-28 23:56

舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢

2019-07-29 15:46

沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市

2019-07-29 12:21

破解「超完美情侶」4種謊言 懂得這件事才是幸福最美樣子

2019-07-28 19:47

【親子教養】Ariel曾／開口找回自信

2019-07-29 06:00

彭啟明：高壓增強午後雨稍少 漸進入颱風好發期

2019-07-29 08:20

新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42

高雄新增第47例本土登革熱 鳳山龍成里50多歲女性染病

2019-07-28 19:40

韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36

桃機三航廈流標怎解？ 擬採減項發包

2019-07-28 23:16

華航地勤染麻疹 進出桃機注意

2019-07-29 00:28

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37

胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

2019-07-29 16:43

外籍看護喘息服務放寬 使用率僅2％

2019-07-29 00:28

攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27

月休10天薪6萬...營建業找無人

2019-07-28 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top