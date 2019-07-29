搭大眾運輸系統遊墾丁 屏東GO好玩按讚即可抽獎
為推廣屏東公共運輸與觀光，屏東縣政府推出暑假限定網路抽獎活動，即日起至8月7日下午5時止，只要至屏東GO好玩粉絲專頁按讚，TAG兩位朋友並留下指定語句，就有機會獲得福華飯店、墾丁星光會館與亞曼達會館之雙人住宿券。
縣府表示，屏東觀光資源豐富，隨著屏東轉運站與潮州轉運站的啟用，民眾到達墾丁有更多資源可以使用，其中一種方式是從屏東轉運站搭乘台鐵到潮州轉運站，再轉乘臨918線，快速抵達墾丁。
若想到墾丁周邊的觀光景點，可在恆春轉運站轉乘墾丁街車，有四條路線，分別為101橘線、102藍線、103綠線，以及201黃線，無論是要去海生館感受海洋的奇妙生態，還是去佳樂水感受大自然的洗禮，或是到四重溪泡溫泉消除疲勞，墾丁街車都可到達。
為了讓民眾眾更了解屏東的公共運輸，到屏東遊玩也能方便暢遊，屏東縣政府特別推出屏東GO好玩粉絲專頁，即時起民眾按讚就可以參加活動，詳細資訊請上「屏東go好玩」臉書或至業者網站查詢。
屏東客運官網http://www.ptbus.com.tw/tak/shoetaklest.asp
高雄客運官網http://www.kbus.com.tw/bus_list.asp?id=129
高墾線共營管理中心http://kt-bus.com/ticket1
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