韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



韓國瑜在全代會演說時腋下濕了一大片。本報資料照片 分享 facebook

目前正值酷暑， 大家印象深刻的是韓國瑜四處趴趴走、腋下總是濕了一大塊，皮膚科醫師表示，目前引進最新的儀器，不必開刀就可以解決多汗的問題，但是要注意的是可能會損傷到臂叢神經，而造成手臂功能損傷。

台北昨天在W飯店舉辦多汗症醫學研討會，邀請美國知名整形外科醫師Dr. Jennifer Harrington演講免開刀的miraDry清新微波儀器治療腋下多汗症，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師也受邀參加，與美國醫師進行深度的醫學討論。

王正坤表示，汗水的分泌來自於小汗腺，而狐臭異味來自於大汗腺，也就是頂漿腺，這兩種汗腺分泌不同的液體。

早期採用切斷交感神經手術來治療多汗症，卻容易發生出汗轉移位置的副作用。現在使用外科手術方式，切開腋下皮膚，把腋下皮膚翻出來，用各種手術器械把皮膚底下的汗腺一一刮除，再縫合起來。

但是手術需要數週的恢復期，腋下需要長期夾著大塊的棉花紗布壓迫手術部位，防止血腫。塗抹止汗劑治療多汗症，只能暫時止汗。局部注射肉毒桿菌素在出汗部位，價格比較便宜，止汗維持時間大約3到6個月，療效過後，需要重複治療。

美國推出微波儀器miraDry清新微波來治療多汗症，沒有傷口，不用開刀，減少手術困擾、加速癒合與縮短停工期，但是部分患者仍然會有腫脹、瘀血等副作用。

王正坤提醒，於miraDry儀器操作過程必須避免傷害臂叢神經，臂叢神經受損之後，會發生上臂無力或癱瘓，臂、手或腕失去肌肉控制能力以及臂或手缺乏感覺，目前國內使用的不多，還沒有聽到類似損傷的個案，但是國外已經有發生。

微波儀器miraDry來自美國，因此美國有更多的多汗症病人治療經驗，美國醫師Dr. Jennifer Harrington表示，miraDry清新微波儀器的原理，使用微波加熱真皮與脂肪交界處的脂肪層，達到60到70度C。而汗腺剛好位在真皮與脂肪交界處，汗腺就被加熱破壞掉，造成減少出汗。

而表面皮膚受到探頭冷卻系統保護，當脂肪層達到70度C時，皮膚表面只有15度C，可以保護皮膚免於燙傷。在真皮下方與脂肪交界處的組織都會被加熱破壞，包含小汗腺、大汗腺與毛髮，所以也達到除汗、淡化異味、除毛的功能。

王正坤表示，腋下多汗症使用miraDry清新微波治療的腫脹與淤血都是會復原的，但是最嚴重的傷害是「臂叢神經損傷」，將會導致手臂的運動與感覺功能都受損。

避免受損的方法，就是要注射大量的腫脹麻醉藥物液體，把腋下的皮膚往上墊高，讓腋下皮膚腫得像麵包，讓皮膚遠離脂肪層下方的臂叢神經，當儀器探頭貼著皮膚往下加熱時，就不會加熱破壞臂叢神經。

對於很瘦的病人，缺少大量腋下脂肪來保護臂叢神經，就要打入更多的腫脹麻醉液體，讓腋下組織膨脹，加大皮膚與臂叢神經的距離。

小朋友的腋窩太小，儀器的探頭太大，無法完全吸附在腋窩，會造成灼傷與無法預期的副作用。

美國醫師Dr. Jennifer Harrington對於自己治療的病人當中，曾經發生一例暫時性的臂叢神經損傷，後來慢慢復原，醫病雙方都鬆了一口氣。