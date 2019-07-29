研究發現音樂能有效減緩憂鬱 取代術前鎮定劑

2019-07-29 12:46 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



近日研究發現，輕音樂能有效降低手術焦慮，有望取代鎮定劑。（Photo on Public Domain Pictures under CC license） 分享 facebook

未來手術前不需要再施打鎮定劑，只需要舒服的聽音樂！現今病患在手術前，大多依賴鎮定劑以降低焦慮情形，但鎮定劑也會帶來許多副作用。近日研究發現，聽輕音樂也能有效降低術前焦慮症，而且沒有副作用。學者表示樂見其成，也將進一步研究最具功效的輕音樂。

鎮定劑副作用多

據《Medical News Daily》報導，許多人在手術進行前會極度焦慮，引發術前焦慮症，可能影響病患手術後的復原能力。因此，麻醉專科醫師會施打鎮定劑（苯二氮平類），但鎮定劑有許多副作用。《法務部》官網指出，苯二氮平類為第三級毒品。施打後可能造成噁心、記憶力障礙、反彈性失眠、精神恍惚、呼吸抑制等。

音樂與鎮定劑效果相當

近日學者發現，音樂和鎮定劑具有相同的效果，減少病患術前焦慮程度。《Penn Medicine News》報導指出，先前研究多著重在音樂對口腔局部手術的影響，並未有全面性研究，直到此次才被證實音樂能取代鎮定劑。

為了進行比較，學者將157為受測者分為兩組：第一組在手術前施打鎮定劑，另一組則戴上抗噪耳機聽輕音樂。手術前後學者都要求受測者評估焦慮程度，研究人員也會詢問他們對研究本身的滿意度。

研究結果發現，兩組受測者的焦慮指數相當。唯一不同的是聽輕音樂組別滿意程度較低，而學者推斷原因是受測者不能自主選擇想聽的音樂，只能聽沒有歌詞、旋律及節奏沒重大轉折的輕音樂。

研究團隊領導人薇娜表示，這是一項重要的發現，讓術前不再需要用藥物降低患者憂慮。但未來也需要進一步研究不同音樂類型的成效是否不ㄧ，以及病患接收音樂的方式可能如何影響結果。

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