暑期學生跑泌尿科 增加二至三成

2019-07-29 13:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 簡浩正 ／台北報導



每逢署假，年輕族群泌尿科求診比例增加。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 一項針對台灣大學生性愛態度與觀念的調查發現，近50%大學生有性經驗，其中近73%受訪者表示性愛一定會使用保險套。醫師表示，暑假、情人節等特殊節日期間，大學生等年輕群族求診的比例會增加二至三成，呼籲年輕學子在愛愛前仍應注意衛生、充分清潔，以免引發感染。

高醫附醫泌尿部主治醫師、義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，每逢署假、跨年、中西洋情人節等節日後，年輕族群求診比例會增加，主要多為性行為後陰道發炎或尿道感染等因素前來；近期更有大學生情侶一起上門就醫的情形。

他說，為了衛生起見，他建議男女雙方在性事前應洗澡、充分清潔，性行為時仍要帶套；女性若發現分泌物變多、顏色偏黃時，可能是白帶，而男性排尿時有灼燒、疼痛感和尿道搔癢等症狀，則可能是尿道發炎，勿再進行性事以免雙方加深細菌感染等症狀，並應就醫檢查；而在治療期間應避免酒精、茶、咖啡、辛辣食品等物，以免感染加劇。

由一家保險套品牌進行的2019大專院校性愛態度與習慣問卷調查，針對北中南16所大專院校、1645名大學生進行問卷。調查發現，在第一次性行為發生時，85%大學生會使用保險套，而女生使用意願又高於男生；另外，每十名受訪男女學生中，有四人平日隨身攜帶保險套。

不過該調查仍有警訊，在每次性愛使用保險套比例上，雖有72.94%受訪者回答每次都有使用，但仍有21.7%的受訪者回答偶爾會用，甚至有5.36%性愛時沒有習慣使用保險套。而不喜歡戴套的原因，前三名分別是會降低性愛快感、一時沒準備就不用了、保險套要花錢。