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用料實在又大方！「奇華月餅」中秋贈禮人氣旺　預購可享85折

2019-07-29 12:14聯合線上 記者 陳睿中

談及中秋節，就想到月餅。在市面眾多店家之中，香港的「奇華餅家」絕對是多數人聯想到的第一品牌。已經傳承三代的奇華月餅，選擇多元而且美味可口，今年更有富貴中秋、八星聚寶等多款禮盒。即日起至8月29日前，還有85折起的預購優惠，不僅可自購享用，也適合饋贈親友，傳達中秋之情。

八星聚寶禮盒，精選系列，淡雅的雲紋設計，金色高貴典雅質感，送禮體面。 圖／奇華月...
八星聚寶禮盒，精選系列，淡雅的雲紋設計，金色高貴典雅質感，送禮體面。 圖／奇華月餅 提供
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創立於香港油麻地上海街的奇華餅家，最初僅是一間小型的糖果雜貨店，多年以來，憑藉著優良的品質，成功贏得饕客們的認同與肯定，成為香港代表性的名店。1982年時，奇華正式進入台灣市場，提供民眾優質的糕點選擇。隨著數十年過去，奇華始終從原料到製作過程全程嚴格把關，堅持給予消費者最好的品質。在不斷推陳出新，提供口味新穎、用料實在的餅食之餘，奇華仍維持手工製作工法，保留傳統的古法風味，更顯用心。

富貴中秋禮盒，至尊系列，黃帝圖案的鐵盒，滿載傳統經典，是奇華餅家招牌禮盒。 圖／...
富貴中秋禮盒，至尊系列，黃帝圖案的鐵盒，滿載傳統經典，是奇華餅家招牌禮盒。 圖／奇華月餅 提供
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今年奇華所主打的「富貴中秋禮盒」，以黃帝圖案作為包裝封面，顯露無比尊榮感，內含雙黃蓮蓉月、雙黃棗泥月、蛋黃豆沙月、伍仁金腿月等4款招牌口味，蓮蓉清香，棗泥酸甜，搭配雙黃口感不甜膩；香味四溢的伍仁金腿、綿密細緻的蛋黃豆沙也都值得細細品味，送禮自用兩相宜。而「八星聚寶禮盒」，同時集結了招牌的雙黃蓮蓉月、雙黃棗泥月等2款口味月餅，以及迷你純淨豆蓉月、迷你伍仁金腿月、迷你核桃豆沙月等6顆迷你月餅，一次就能享受大小月餅的兩種口感；高貴的金色雲紋封面設計，更是企業客戶送禮的體面之選。

五種富含纖維質的果仁，搭配上等金華火腿以及正宗廣式叉燒，奇華招牌伍仁月餅，饕客首...
五種富含纖維質的果仁，搭配上等金華火腿以及正宗廣式叉燒，奇華招牌伍仁月餅，饕客首選。 圖／奇華月餅 提供
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嚴選特級蛋黃及優質牛乳，以黃金比例製作香濃奶皇餡料，鬆化外層，鎖住鮮甜奶香，令人...
嚴選特級蛋黃及優質牛乳，以黃金比例製作香濃奶皇餡料，鬆化外層，鎖住鮮甜奶香，令人百般回味。 圖／奇華月餅 提供
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另外嚴選特級蛋黃與優質牛乳所製作的「蛋黃奶皇禮盒」，採用黃金比例調配，鮮甜奶香令人回味無窮。外型與名稱都討喜的「鳳梨金酥禮盒」，每口都能嚐到酥鬆的餅皮與酸甜有味的果實餡料，使人齒頰留香。「香脆雞蛋捲禮盒」則有原味、咖啡及芝麻等3種選擇，咬起來香脆鬆化、蛋味香濃醇厚，同樣是饕客們不會錯過的經典美味伴手禮。

遵循古法製作，用心呈現美味經典，絕對是佳節送禮精選。 圖／奇華月餅 提供
遵循古法製作，用心呈現美味經典，絕對是佳節送禮精選。 圖／奇華月餅 提供
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即日起至8月15日期間，預購奇華月餅，滿1,000元可享85折優惠；8月16日至8月29日期間，預購滿1,000元則享9折折扣。至9月13日前，包括蛋捲禮盒、鳳梨酥禮盒等伴手禮，亦有單盒9折的佳節優惠。更多訂購詳情，可至官方網站了解（http://www.keewah.com.tw/?utm_source=udn）。

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