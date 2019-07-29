北、東、南等九縣市快發燒 高溫恐飆破36度

2019-07-29 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天天氣晴朗炎熱，中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫資訊，溫度恐飆破36度，提醒民眾出門務必注意防曬。

氣象局上午11時33分針對白天花蓮縣縱谷，台東縣，台北市及新北市盆地，桃園市、新竹縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷等地發布高溫資訊，皆呈現黃色燈號，高溫恐達36度以上。