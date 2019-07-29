交控中心今起連5天夜間施工 台北好行、CMS資訊將中斷

2019-07-29 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市交通管制工程處交通控制中心機房將從今天到8月2日，每天晚上8點到隔天早上7點進行改接及纜線重整作業，施工期間，交控中心資訊系統對外服務也將暫時中斷，包含資訊可變標誌看板（CMS）的即時路況資訊、台北好行App的道路資訊、路況攝影機影像都將暫停服務。

交控中心主任王耀鐸表示，機房施工期間，路口交通號誌仍會依預設的時制正常運作，原則上不受影響；若民眾發現有號誌故障，可撥打1999市民當家熱線，交工處也將儘速派員維修。