攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



攝護腺癌是男性的無聲殺手。台灣男性醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江表示，衛福部統計2016年全台攝護腺癌新增患者為5359人，2017年新增5900人；但因早期攝護腺癌不太會有症狀，男性一旦等到血尿、疼痛等症狀來檢查時，可能已經轉移。

張宏江說，攝護腺癌又稱前列腺癌，是男性獨有的癌症，故又稱「男人的無聲殺手」。台灣每年逾5000人新診斷為攝護腺癌，其中七成為「局部性攝護腺癌」，即癌細胞尚未轉移至淋巴結或其它遠處器官，如肺或骨頭等。

張宏江表示，一般而言，攝護腺癌好發於50歲以上，男性過了中年，攝護腺會逐漸肥大，產生解尿速度變慢、夜尿增多、尿滯留等症狀，其中一部分是惡性疾病，也就是攝護腺癌。

早期攝護腺癌不太會有症狀，當腫瘤逐漸壓迫到尿道時，會出現解尿不順的症狀，但因與攝護腺肥大症狀類似，故男性通常不會主動檢查。一旦等到血尿、疼痛、體重減輕時，有可能已有轉移現象；如果轉移到骨頭，則可能會引起腰背疼痛、身體多處痠痛、神經痛等症狀。

在檢查上，張宏江說除了健康檢查、以及肛門指診檢查有無硬塊外，可透過「前列腺特異抗原」（PSA）抽血檢驗，來看指數是否異常升高而發現；近三年台灣則新增「攝護腺特異性膜抗原」（PSMA）技術，能更精準顯示攝護腺的病變及攝護腺癌的淋巴結和骨轉移。若能運用上述兩者早時篩檢，治療與治癒的機會較高。

而在攝護腺癌的治療上，則可透過手術開刀根除、放射線治療、冷凍治療、荷爾蒙治療等。張宏江說若未轉移，在扣除年齡因素考量後，多以手術為主，分為傳統開腹法、腹腔鏡法及達文西機械人手臂三種，現各大醫院都已後兩者為主；若為已轉移的攝護腺癌，荷爾蒙治療則是治療選項，並分為一線與二線治療。

張宏江說，現在攝護腺癌的治療預後非常好，呼籲男性民眾定期篩檢，早期發現及早治療。