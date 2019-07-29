地勤染麻疹接觸73名同事 華航已消毒辦公環境

2019-07-29 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



衛福部疾管署昨晚公布國內新增一例麻疹病例，患者為在桃園機場擔任報到櫃檯及候機室接待服務的華航男性地勤，初步掌握觸者共73人。華航表示，已著手執行相關辦公環境消毒作業。

疾管署表示，個案接觸以同事為主，已要求航空公司啟動應變機制，監測接觸者的健康狀況；至於其他公共場所活動史接觸者仍在接蹤中，將持續監測至8月11日。

華航說，他們於7月27日接獲桃園市衛生局通知地勤一人初步診斷「疑似」麻疹，28日接獲衛福部疾病管制署北區管制中心通知確診麻疹。

華航即刻展開疫情管理行動，包括暫停勤務，並配合疾管署疫情管理相關規定及指示，提供疾管署該名可傳染期內同仁執勤時段，並個別通知該時段其他執勤人員，需依照傳染病防治法第58條及第59條之規定，完成「自主健康管理遵循事項」及停止勤務並進行居家隔離。

華航說已著手執行相關辦公環境消毒作業，依照疾管署指示及疾病管理原則，執行後續地勤勤務管理，確保一線作業同仁健康狀況。