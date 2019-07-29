國內登革熱境外移入病例創10年新高

2019-07-29 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今年東南亞登革熱疫情嚴重，使得台灣境外移入病例至今累計260例，創下10年同期新高，也讓防疫人員繃緊神經，擔心國內的疫情失控。

台南市衛生局表示，目前正值暑假，不少外籍配偶會帶著孩子返回家鄉，困此染病，在疫情持續期間，若民眾前往登革熱流行國家返國後，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，返國後，若於機場防疫發燒篩檢未檢出，民眾仍可前往衛生所抽血，亦可選擇前往醫療院所就醫，以利及早發現登革熱感染，早期遏止疫情。

衛生局表示，7、8月暑假期間，校園環境需要加強維護，登革熱防治中心持續將學校列為巡查重點，以免校園淪為病媒蚊孳生場所，最近防疫人員前往學校稽查時，就發現掉落在地面的黑色大塑膠袋積水，裡面有病媒蚊幼蟲。

登革熱防治中心籲請大家動手整理環境，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，才能避免孳生病媒蚊。

請民眾前往流行地區時需做好防蚊措施，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗(門)的房舍等；民眾返國入境時如有前述發燒等疑似症狀時，應主動告知機場檢疫人員；返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

另請醫療院所醫師提高疫情敏感度積極通報，若發現外籍學生、新住民、外籍移工及一般民眾就醫，有登革熱流行地區（東南亞、南亞國家；國內）旅遊史時，於診察病患時加強詢問T.O.C.C.( 旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact 及群聚Cluster情形)，於發現疑似病例時，立即進行登革熱NS1快篩及通報（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），以利衛生單位採取後續防治措施。