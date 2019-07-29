她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37 聯合新聞網 綜合報導



為了追求美麗的體態，減肥是永遠的熱門議題，許多特別的方法可以快速鏟肉，但是下場往往傷身。一名護理師為了快速減重，自行服用利尿劑幫自己消水腫。她如願在一週內達到自己的減重目標穿上禮服參加婚禮，卻在婚禮上因身體不適被緊急送醫。

減重應視身體狀態挑選合適方法，腎臟功能有異常者尤需注意。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

腎臟科醫師洪永祥在「醫師好辣」節目中揭露一則快速減肥得不償失的案例，一位職業為護理人員的患者原本僅有輕微的蛋白尿，只要持續追蹤不需服藥。因為便祕問題她一週僅能排便一次，但每次排便後體重會減輕1-2公斤。生理期前後水腫問題很嚴重的她，靠著服用利尿劑也可將3000cc水份排出體外等於減去3公斤。這兩樣問題讓她的體重落差達到5公斤，每月在48到53公斤之間徘徊。

雖然知道靠藥物瘦身不健康，她為了能美美參加閨密的婚禮還是採取了激烈的減肥計畫，在婚禮前一週天天吃利尿劑加軟便藥。婚禮前一天她已覺得全身無力，當天雖然力圖振作穿上禮服赴宴，卻因為禮服太緊呼吸困難昏倒被送進急診室。她在一週內瘦了7公斤，但身體已處在脫水狀態、血壓及血鉀也都非常低。

雖然這些症狀靠著補充水份和電解質後簡單排除了，但她的蛋白尿情況卻因此變嚴重需要服用類固醇。服用類固醇後她的體重由從前最重的53公斤增到55公斤，減重不成反而還增加了2公斤。醫生表示體重問題還是小事，最主要還是擔心她的腎臟功能會永久損傷，也呼籲有腎臟問題的患者若想進行減重，最好先和醫生進行討論。