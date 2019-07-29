原住民族日彩繪列車首航 只開三個月鐵道迷要把握

2019-07-29 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為增進民眾對於「原住民族日」的認識，原住民族委員會今年與台鐵局合作推出彩繪列車，今天上午在南港車站首航記者會，行駛期間自7月29日至10月28日止，只有三個月，鐵道迷務必把握機會。

原民會為紀念1994年8月1日「山胞」正名為「原住民族」的日子，今天宣布原住民族日彩繪列車正式起跑，以及8月1日原住民族日系列活動即將陸續展開。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，這次用第12屆全國原住民兒童繪畫創作比賽、16位小朋友的得獎作品，複製於太魯閣自強號列車。圖像組成用神話故事比喻原住民族運動歷程的艱辛，並串連「祭儀」與「傳承」意涵，加強傳遞原住民族日」概念。

交通部次長祈文中說，原住民是台灣重要文化資產，該彩繪列車帶著族人對文化的堅持。

台鐵局長張政源則說，原汁原味文化的原住民彩繪列車，跟先前推出的Hello Kitty 彩繪列車，一定能PK，而且不會輸。該列車正式啟航是今晚256次太魯閣自強號，晚上9時39分樹林站發車，晚上10時會到台北站。

張政源說，這次在在第一節車廂及第八節車廂以原民小朋友充滿童趣的畫筆，彩繪出在阿美族、泰雅族等原住民間廣為流傳的射日傳說；用射箭姿勢呼應原住民文化傳承的重要，隱喻25年前原住民正名之路的諸多艱辛。車廂間亦用圖像講故事，旅客猶如闖進原住民瑰麗豐富的想像世界，與車窗外移動的景致相輝映。

台鐵局表示，列車不僅車體，車廂內走道間、充電區、行李架等處，亦有原住民族日意象的綴飾，座位枕巾上設有「原住民族日之由來與意義」手冊，及原住民族日系列活動相關訊息之QRcode，供乘客掃描、讀取。

台鐵局說，近年來積極與地方政府及各單位合作列車彩繪，如與日本南海電鐵合作打造「藍武士號、台日友誼號」、白沙屯拱天宮的「媽祖列車」、林務局「里山動物列車2.0」等，屢創好評，接下來也會與交通部觀光局合作「2019集集鐵道列車」、農委會特生中心合作「里山石虎列車」。