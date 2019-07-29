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夏天禽流感頻繁「冬天會更嚴重」 農委會要找專家來解

2019-07-29 10:52聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

原本好發秋冬的禽流感，現在夏天疫情仍頻繁，農委會最快本周召開禽流感專家會議，研議...
原本好發秋冬的禽流感，現在夏天疫情仍頻繁，農委會最快本周召開禽流感專家會議，研議如何打破禽流感發生熱點，且降低感染風險。本報資料照片
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原本好發秋冬的禽流感，現在夏天疫情仍頻繁，農委會最快本周召開禽流感專家會議，研議如何打破禽流感發生熱點，且降低感染風險。

農委會25日發公文，要求各理貨場、家禽批發市場，依照現行的動物傳染病防治條例，場內活禽繫留不得超過24小時，督導家禽運輸車輛業者實施運輸車輛及裝載箱籠清洗及消毒；若未依照規定，勸導不改善或一年內再犯者，可依法開罰3萬至15萬元。

根據農委會防檢局統計，從今年1月至7月25日為止，禽流感的案件數達41件，土雞最多。除了禽場發生外，也有不少案例是在家禽批發市場、理貨場等地。獸醫師發現染病的禽肉屠體予以查扣銷毀，因此農委會要求，家禽批發市場、理貨場及屠宰場動物進出頻繁，屬可能汙染禽流感病毒的場所，要徹底消毒車輛與箱籠。

農委會副主委黃金城表示，會議主要是檢討禽流感的發生熱區，在彰化雲林地區的禽類飼養密度高，且超量飼養，雞鴨鵝、蛋雞土雞都混養在一起，因此需要研議一個比較科學的方式，把禽流感熱區疫情打破。他說，否則夏天都如此，冬天會更嚴重，發生地永遠在某些飼養密集的區塊。

黃金城表示，有關於理貨場繫留問題，也是禽流感防治非常頭痛的環節，所謂繫留，是禽類的理貨場會先到牧場去抓雞，但可能今天到A牧場抓500隻雞、到B牧場抓1000隻，等到一定的數量後，才一次出清到屠宰場。這樣混和飼養的方式，徒增加疾病的傳染風險，前幾年也發生屠宰場看到雞有症狀，但回溯時卻找不到牧場主，這結構性問題，也會是這次專家會議的研討重點。

他說，農委會不斷要求抓雞的時間不要這麼長，他曾見過抓雞可以長達50多天，但這必須調整整個土雞產業結構。現階段雞種品種本身就不穩定，不如歐美有色雞種飼養後大小相對一致，我國農民飼養同一批、同樣日齡的雞，大小從一斤到兩斤半都有，大小不一送到屠宰場規格也不同，屠宰設備也不吻合，這會對產業與防疫都造成困擾。

禽流感農委會牧場

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