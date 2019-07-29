15歲國中生熬夜讀書胸劇痛 氣胸免插管也能治癒

2019-07-29 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



15歲林姓男學生日前熬夜準備學校考試，突然感覺胸口尖銳劇痛，但僅等待疼痛感減緩後就上床休息，隔天才到台北慈濟醫院就診，經檢查發現是左側氣胸，胸腔外科醫師鍾政錦透過新技術「不插管單孔胸腔內視鏡手術」，深入胸腔切除受損不健康的肺泡，同時完成肋膜沾黏手術，術後林男恢復良好，2天後即出院。

氣胸即為肺臟的肺泡破裂，空氣進入胸腔，使肺臟無法正常擴張、塌陷萎縮，無法有效呼吸。鍾政錦表示，原發自發性氣胸易發生在高瘦年輕男性，發育過程中，長高速度過快，肺尖部分血液循環差，不正常肺泡生成，不健康的肺泡壁因為薄，易因撞擊、打噴嚏、天氣變化等因素破損，平均100個人有約1至2人發生，發生率高。

鍾政錦表示，一般胸腔手術在患者全身麻醉後，麻醉科醫師會插入雙腔氣管內管，輔助患者採用單肺呼吸，讓另一邊肺部塌陷以利手術，但術後患者有時會有喉嚨不適、聲音沙啞、氣管受傷等後遺症。

鍾政錦指出，當有傷口進入胸腔時，病患的自主負壓呼吸會讓肺部塌陷，如同開放性氣胸，此時輔以輕度鎮定睡眠，即可不插管進行胸腔內視鏡手術，可免除傳統插管造成的後遺症，且透過單孔胸腔內視鏡深入患者胸腔，找到不健康肺泡切除後，執行肋膜沾黏手術或配合藥物治療，可減少日後復發的可能。

許多人長輕忽胸痛病症未就醫，鍾政錦說，氣胸未手術的復發率約3至5成，氣胸復原後會在胸壁沾黏處生成新生血管，氣胸復發時，塌陷的肺部可能會造成新生血管斷裂、流血、血胸情形，如未處理，約有5%患者會因失血休克，胸腔手術的進步，提高患者接受手術的意願，也提升手術的安全。