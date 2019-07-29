久坐低頭滑手機易椎間盤突出 多做運動可緩解

2019-07-29 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



上班族小心，若常久盯螢幕、低頭滑手機、固定同一姿勢者，容易肩頸痠痛外，更可能造成椎間盤突出。50歲的阿司是銀行業的中階主管，長期使用電腦工作外，手機訊息更是回不完，後發現脖子開始出現痠痛、手腳有麻痛感，檢查發現是脖子的椎間盤突出、壓迫到神經根所造成，後經藥物加上熱療、運動伸展下，狀況獲得改善。

萬芳醫院復健科主治醫師歐陽進翰表示，椎間盤突出在60歲以上較常發生，主因為年紀增長使頸椎或腰部退化，占約五成；另也有兩成的年輕患者是因瞬間扭腰、搬運重物等造成扭傷或拉傷。

人的頸椎共有七節，頸部活動度最大的部位在第五至六節、再來是第六至七節之間；腰部則是腰椎的第四至五節、第五腰椎與第一薦椎之間，這幾處最常發生頸椎與腰椎的椎間盤突出。

歐陽進翰說椎間盤突出，就像是長期低頭或搬重物等姿勢不良，會使椎間盤破洞、壓迫到神經，就像包有餡料的甜甜圈般餡料外漏。依突出及壓迫神經程度的不同，會產生肩頸痠痛、頸椎曲線畸形、下背痛、下肢酸麻痛、肌肉無力、關節退化等情形，嚴重者更可能大小便失禁。

而在治療上，若患者為症狀初期僅單純麻、痛，可以透過熱療、電療復健，搭配關節活動度伸展、加強核心肌群運動等方式改善，慢慢讓變形的頸腰椎回到原來位置，藥物則以消炎止痛為主。但如果保守治療沒有效果，可能就要採取開刀方式清除。

歐陽進翰表示，每天長時間久坐盯螢幕或低頭滑手機的人，每天可自行分早中晚花15分鐘保健。如肩頸不適時就應起身做伸展運動，讓頸、胸或腰做到前、後、左、右彎曲及旋轉的動作；需注意的是，每個方向的彎曲動作都要持續至40秒到1分鐘，才會有伸展效果。