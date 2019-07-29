口腔傷口逾兩周未癒合 小心口腔癌找上身

2019-07-29 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



50多歲的陳先生從事營造工作，受到部落親友與工地同儕影響，吃檳榔超過20餘年，幾個月前在口腔內發現不明原因產生的出血，他認為破皮休息幾天應該會好轉，但經過三個月後不僅流血問題沒有改善，反而傷口潰爛、疼痛感加劇，並且還長了一顆肉瘤。日前經過新竹馬偕醫院耳鼻喉科醫師陳俊志診斷後，確定病患罹患口腔癌。

另一位50多歲的邱先生，高中時因同儕影響以及好奇心作祟開始接觸檳榔，後因考上軍警人員食用檳榔會被懲處，再加上身邊有朋友吃檳榔不僅造成牙齦破皮，嚴重導致吃酸、冰的都不舒服，現在只有長途開車、需要提神才會偶爾食用。經由新竹馬偕癌症資源中心護理師張芸甄衛教解說後，邱先生表示，會戒掉檳榔並以口香糖、喉糖來替代。

耳鼻喉科醫師陳俊志說明，造成口腔癌最大的危險因子就是嚼食檳榔，其二為吸菸。由於檳榔渣粗糙容易刮傷口腔黏膜，使受傷的黏膜產生病變，進而導致口腔癌的發生。醫師也強調最好的方式為戒掉「香檳酒」，並提醒民眾在刷牙時進行簡單的自我檢測，用指頭檢查兩側黏膜處是否有突起物、口腔是否有不明原因的出血、如果嘴內有紅、白班也有可能是口腔癌前兆。另外，如果口腔內有傷口，超過兩週沒有癒合反而情況加劇，就要盡快就醫檢查。

陳俊志也提醒，門診碰到的病患許多都有口腔癌前兆跡象，但由於長期食用檳榔造成口腔纖維化，因此病患無法清楚分辨。如果傷口及腫瘤長在舌頭上，也可能為口腔癌，盡快就醫、開刀都有機會恢復健康。