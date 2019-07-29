腳跟疼痛患足底筋膜炎 別穿高跟鞋、硬底涼鞋

2019-07-29 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



您早上起床後，如果發現腳踩到地面，或走路走1、2個小時後腳跟很不舒服會疼痛，衛生福利部基隆醫院復健科物理治療師吳秉耕組長提醒，可能患有足底筋膜炎，建議可找復健科物理治療師治療。平時居家保養可以泡腳、熱敷，自己可進行肌力和伸展訓練。而毛巾、網球就是很好的工具，民眾可以善加利用。

一名上班族到醫院求診，她早上起床的時候，剛下床時腳跟的地方會痛，走路時腳跟特別疼痛，但過一段時間就好一點，吳秉耕說，這就是足底筋膜炎的症狀，有的則是走路1、2個小時後腳跟不舒服，姿勢不對，重心過度集中腳跟，產生損傷疼痛。

吳秉耕表示，足底筋膜炎大部分是過度使用或老年人退化的關係，導致腳底脂肪墊變薄，足跟和靜脈組織接觸地面時反作用力，緩衝效果減少所致，造成足部的傷害。

吳秉耕說，如身體較重及身形肥胖者、扁平足、慢跑時姿勢不對，或長期站立或走路、穿著不適合的鞋子等，都有可能造成足底筋膜炎的發生。

物理治療的目的是止痛、促進損傷組織癒合、肌力訓練、增加柔軟度。吳秉耕說，如果出現急性發炎建議要看骨科醫生或復健科醫生，醫生會做一些基本的檢查，開一些藥物治療。

排除紅腫劇烈疼痛的情況外，居家保養可以泡腳、熱敷，在家自己可進行肌力和伸展訓練，如可利用腳底抓毛巾、腳底肌腱伸展、按摩、腳趾運動等，可利用網球踩在腳底。所以，毛巾、網球都是很好的工具，民眾可以善加利用。