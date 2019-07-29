周四變天有雨到周末 氣象局：兩個熱帶擾動待觀察

2019-07-29 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局說，周四將變天。本報資料照片 分享 facebook

把握這三天好天氣，周四起將變天。中央氣象局說，周四受到太平洋高壓北抬，南邊低壓帶跟著活躍，東部及南部地區留意不定時降雨，甚至到大雨等級，會一路下到周末。另外，有兩個熱帶擾動發展，不過仍需觀察。

氣象預報員陳建安說，今天天氣晴朗炎熱，各地高溫皆達33度以上。大台北、中南部、花東等地區，氣溫更高一些，恐達到36度以上，民眾務必注意防曬。

氣象局上午6時25分發布高溫資訊，白天花蓮縣縱谷，台北市及新北市盆地、桃園市、新竹縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，恐出現36度以上高溫，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

降雨部分，陳建安說，今天主要以午後雷陣雨為主，隨者太平壓高壓逐漸增強，山區跟近山區須留意短時強降雨，不過範圍相對前幾天縮小，這樣的天氣型態會持續到周三。

陳建安說，周四開始，隨著太平洋高壓北抬，南邊低壓帶跟著活躍，吹潮濕的偏東南風，會帶來水氣，花蓮、台東和南部地區，會有斷斷續續降雨，不限定在特定時段，恆春半島和台東則有局部大雨發生機率，至少會下到周末，其他地區則是多雲午後短暫雷陣雨天氣型態。

氣溫方面，陳建安說，周四之後會略降，但沒有很明顯，中南部跟花東因為降雨關係，下降幅度較大，來到30到31度左右，宜蘭、北部、中部高溫還是可以到33到34度以上。另外，大台北地區、桃竹苗因背風沉降現象會帶來更高溫。

至於民眾關心的熱帶擾動，陳建安說，目前南海跟菲律賓東邊各有一個，南海的有發展跡象，今明兩天可能變成熱帶性低氣壓，是否成颱要再觀察，菲律賓東邊的則是結構不太好。