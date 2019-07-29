彭啟明：高壓增強午後雨稍少 漸進入颱風好發期

2019-07-29 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



最新地面天氣圖。圖／中央氣象局提供 分享 facebook

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，周三、四起西太平洋近赤道附近都在季風低壓帶內，預期有許多擾動將會發展，有利於颱風的生成，颱風發展的溫床開始出現，可能同時兩三個發展。不過他強調，這不代表這周開始就會有颱風侵襲台灣，而是看天氣的方式要和過去不大相同。

彭啟明在臉書發文說，這周開始天氣邁入不同的階段，這幾天太平洋高壓又主導台灣天氣，各地高溫炎熱，午後仍有局部雷陣雨，但降雨的範圍稍微減少，靠山區為主，較為零星。

他說，周三、四開始，西南季風環流發展的季風低壓開始在南海到菲律賓東方海面醞釀，太平洋高壓位置也略為偏北，台灣附近的風場將明顯轉為偏東到東南風，和過去偏西南風不大相同。

他指出，西太平洋靠近赤道附近的環境內，相當不穩定，有利颱的生成，不像過去零星式單一發展的颱風。預期這不穩定的情境至少維持到8月中旬。

彭啟明指出，這周開始進入典型夏季颱風發展特徵，統計上，8月的確也是颱風發展的旺季，平均有五個颱風生成，有一個會侵襲台灣，代表將有更多的氣象訊。

他強調，颱風的發展生成到路徑預測，有不同的階段，例如現在可以說，現階段大環境有利於颱風發展的環境，但不代表有颱風將侵襲台灣；或是現在有擾動發展，可留意何時可能會發展為颱風；如果有颱風正式被命名生成，才是颱風的路徑預測，颱風路徑預測，時間越長，誤差的範圍也越大。

中央氣象局說，周四至下周日（8月1日至4日）太平洋高壓北抬，加上菲律賓至南海一帶季風低壓區內熱帶擾動逐漸活躍，易有熱帶系統發展，但發展的地點及時間仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊。

由於這段期間水氣逐漸增多，大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後雷雨的範圍又再擴大，各地山區、平地都可能有局部短暫雷陣雨。