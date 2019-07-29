想挽回前女友 中風男要醫師幫他那裡「長大」

2019-07-29 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「床笫間的幸福不在大小、而在硬度」。泌尿科女醫師張美玉分享，日前有名40多歲男子一跛一跛在女伴陪同下走進診間，一開口就要求做「陰莖加大增長手術」，細問原因，原來是因多年前遭遇情變，女友嫌他陰莖又小又短求去，他遭受打擊還因此中風；當下張美玉望向一旁女伴，該女卻退到後面，搖搖手說「與她無關，只是陪同就診」。

張美玉為這名男子檢查，發現男子左半邊有點不靈活，走路、說話很慢，且也有勃起功能障礙，心想「這應該先找復健科醫師好好復健，而不是先找泌尿科醫師做『陰莖復健』」。男子向醫師表示，最近自己看了一部韓劇，男主角做了陰莖加大增長術後，不但有了老婆，也有了不一樣的人生，因而決定要來找醫師求助。

這名病患表示，自己30歲前沒交過女朋友，突然出現一個女生願和他交往，他開心極了，盡全力滿足女友需索，幾乎花光積蓄，此時女友卻開始吵鬧，嫌他那話兒太短、太小，無法「性福」，藉機離開了。他每日傷心難過，最後竟發生中風，也因此有了憂鬱症，他希望做完手術後，女友就能回到身邊。

張美玉向病患解釋，陰莖加長手術必須將位於恥骨、陰莖根部間的韌帶剪斷、放鬆，陰莖在外觀上會增長3、4公分；加大手術則是從小切口植入玻尿酸或自體真皮組織固定。但陰莖增長、加大手術只是改變外觀、陰莖海綿體硬度不會因而提升，「自我安慰成分居多」，建議他「應該先找復健科好好復健，並搭配藥物改善陰莖硬度」。