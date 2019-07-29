吳德榮：今明熱午後對流山區為主 降雨範圍不大

2019-07-29 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今明水氣減少、天氣更熱，午後山區、中南部部分鄰近山區的平地仍有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮指出，今晨東南風在海面上形成的線狀回波移入，在迎風面的恒春半島、台東有明顯降雨，南部也有零星降雨。最新（28日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴時多雲，大氣稍恢復穩定，降雨範圍減小；恒春半島、台東有局部短暫陣雨。天氣悶熱，各地高溫約在：北部36度、中部35度、南部36度、東部36度。

他說，周四至周日（1至4日）水氣略增，各地晴時多雲，西半部午後有局部雷陣雨；中南部清晨及東半部也有局部短暫陣雨。

中央氣象局表示，今天凌晨在恆春半島及台東受東南風帶來水氣影響，出現一波明顯雨勢，其中恆春半島有局部大雨發生，至於南部地區也有零星降雨。

氣象局說，白天之後台東及恆春半島仍會有間歇性的陣雨，其他地區晴到多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中北部及東半部的降雨以山區附近機率較高，中南部則是山區、平地都有機會降雨，南部的雨區範圍又會更廣。氣象局要大家午後請留意天氣變化，提防瞬間大雨、雷擊等現象，山區活動更要留意溪水暴漲的情形。