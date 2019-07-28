桃機三航廈流標怎解？ 擬採減項發包

桃機三航廈讓營造廠商卻步，外界認為炫麗屋頂的繁複工法和過度巨大的量體，是讓營造廠卻步的主因，建築業則認為工程出在公共設計計算造價、編列僵化。桃機董事長王明德坦言，桃機多年來預算管控嚴重不當，業主、總顧問、設計單位都要檢討，現在面臨預算、工期壓力，加上桃機旅客不斷成長，現在只能替其「動手術」，將可能先發包已設計好的北邊廊廳，三航廈未來則結合設計、與施工，採統包發包。

針對預算管控，王明德解釋，設計不是一、兩天就能完成，基本設計、細部設計每階段都會檢視，當持投標合約都有寫到以含稅512億目標來設計。他指出，行政院曾將預算從700億砍到500億，但既然從「豪華版」打7折變「陽春版」，設計就應樸實，外國公司盼打造經典之作未考慮預算無可厚非，但業主要控管讓三航廈的「美」，是在目標預算之內達成，很顯然是事業單位沒有計算價格。

王明德曾以「用國產車的預算訂購高級進口車」形容此案。他說，現在作法只能限期改善設計內容，包含可能與廠商解約。對此，桃機上周四舉辦說明會，提出包含簡化設計、分期或分項招標、增加預算等8項招標策略，月底前報交通部。

不過，行政院今年一月才通過修正版預算、明年又要大選，增加預算有其難度；若要重新設計，使其符合預算，過去光是細部設計就花了3年，建築結構更改，消防等設計都要重改，牽一髮動全身，時程又會往後延。

王明德說，桃機每年增加200萬名旅客，仍朝9月開工為目標，但原本南、北廊廳及第三航廈一起發包，也不排除切開，已設計好的北邊廊廳先發包，優先動工，旅客可先從北邊下機，利用二航廈解決海關問題，第三航廈則將設計與施工統包，相關方案月底前就會報到交通部。

建築師邱文傑指出，桃機三航需要大量鋼構，將是台灣史上最大的鋼構案。若要在政府限定的工期中完成，營造廠必須整合其他廠商，集中投入大量人力、物力。此次引發關注的天花板13萬朵花瓣鋁管，工法不難，但做起來耗費時間，影響廠商投標意願。