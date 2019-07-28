桃機三航廈屋頂太夢幻？ 掀開重大公共工程積弊

桃園機場第三航廈主體工三度流標，受限預算與工期不足，桃機決定朝「簡約、實用」發展，夢幻屋頂造型可能不保，也掀開國內重大公共工程長期弊病，僵化的造價計算與預算編列，歷經政黨輪替卻缺乏控管能力，讓工程「空有夢想卻無法落實」惡例一再上演。

桃機第三航廈工程2017年5月開工，機坪、滑行道等工程都已施工，不過主體工程兩度流標後，桃機公司提出修正計畫，行政院今年1月核定，希望主體工程今年9月順利動工，完工期從2020年底延至2023年底，經費從746億增加至789億，其中航廈主體工程經費460億。

桃機6月第三度流標後，決議檢討變更設計。參與細部設計、監造的台灣世曦工程顧問公司估計，主體工程預算與實際需求，經費差了約新台幣120億元，工程管理、人力成本都是問題。

不過，熟知內情的建築界人士指出，以台灣營造廠的水準，打造這座夢幻機場沒問題，政府也並非沒錢「買高級進口車」。關鍵出在台灣公共工程計算造價、編列預算的方式太僵化、無法「與國際接軌」，沒有能力應對國際大型建築的複雜，才讓桃機三航廈陷入困境。

建築師呂欽文指出，多年來，台灣公共工程造價單價過低，導致營造廠缺乏意願承接；不僅國內標常流標，國際大師操刀的建築更是無一倖免。從伊東豊雄的台中國家歌劇院、庫哈斯的台北藝術中心到札哈哈蒂的淡江大橋，主體工程都曾多次流標。淡江大橋甚至創下7度流標的驚人紀錄。

問題出在主計處每年公告的公共工程造價，是將前一年所有公共工程的造價加總平均後算出平均數，作為每坪單價的標準依據。一位曾承接機場工程的建築師表示，台灣公共工程九成是最低標，平均出來的坪數單價「比市場行情還低」；就算國際標可以乘個2、3倍，對國際大師來說還是「巧婦難為無米之炊」。

競圖完成、主管單位編列預算後，往往還要等個2、3年，設計圖才全部完成、準備發包，此時設計單位精算過的經費才準確。再加上遇上建材等物價波動，實際需要的經費比起2、3年前的預算已不可同日而語。

呂欽文指出，當主管單位發現當初編列的預算嚴重不足、發包不出去，便開始出現「追加預算」和「修改設計」的兩難。不具名的建築師表示，本土建築師通常會「修到業主滿意為主」，國際建築師則堅持不改設計；但若設計不動、預算增加的空間又有限，流標可以預期。因此，國際標比國內標更容易流標。