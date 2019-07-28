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聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

醫病天地／防中風 從飲食及規律運動著手

2019-07-28 23:46聯合報 記者鍾采蓉／台北報導

萬芳醫院神經內科主治醫師陳泓儒表示，要避免腦中風，三高族群需更加留意，飲食習慣及...
萬芳醫院神經內科主治醫師陳泓儒表示，要避免腦中風，三高族群需更加留意，飲食習慣及規律運動很重要。 圖／萬芳醫院提供
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腦中風並非冬季限定，炎炎夏日，仍要提防腦中風這隱形殺手。萬芳醫院神經內科主治醫師陳泓儒表示，三高族群是中風高危險群，應避免增加血管負擔，要從飲食及規律運動著手。

陳泓儒指出，要清楚辨識腦中風症狀，才能把握黃金治療期，請大家記得「FAST」，「F」是指Face，臉笑一下，看看是否一側無力或麻木；「A」是指Arm，兩手平舉，是否一側手臂無力；「S」是Speech，說話時，是否口齒不清或者聽不懂；最後「T」是Time，及時通知119送醫。

三高患者要避免增加血管負擔，應建立並維持良好的飲食習慣。陳泓儒表示，平常可多吃地中海飲食及得舒飲食。地中海飲食指地中海周圍國家，如西班牙、義大利、希臘等傳統飲食方式，特色使用大量橄欖油、穀物、水果和蔬菜，適量魚、乳製品，少量肉製品。

得舒飲食是「DASH Diet」中的「DASH」音譯而來，而DASH則是Dietary Approaches to Stop Hypertension的縮寫，也就是「用飲食方式防止高血壓」的飲食。得舒飲食的特色是高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維，並降低飽和脂肪酸和膽固醇攝取，簡單的說，便是多吃全穀類，以白肉取代紅肉、吃足量蔬果，吃堅果並用好油。

最後，規律運動不可少，陳泓儒建議有氧運動，在運動過程中以「無氧代謝」產生乳酸來進行能量轉化，運動過程會感到呼吸急促、心跳快速。像游泳、跑步等，尤其游泳，除訓練心肺能力，也可提升新陳代謝率。

腦中風醫師

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