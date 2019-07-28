誘卵桶監測 台南安南區病媒蚊風險高

2019-07-28 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



登革熱防疫人員在台南市各地置放病媒蚊誘卵桶。 圖／衛生局提供 分享 facebook 登革熱防疫人員在台南市各地置放病媒蚊誘卵桶。圖／衛生局提供 分享 facebook

台南市登革熱防疫人員目前在市中心放置誘卵桶引誘病媒蚊產卵，藉此監控各里病媒蚊的密度，本周11里誘卵桶陽性率大於60%，安南區就占8個里，防疫人員擔憂，一旦出現登革熱病例，就可能爆發疫情，提醒民眾特別注意。

登革熱防治中心指出，誘卵桶是一種特製的黑色桶，內裝清水，在社區放置一星期，計算陽性率（誘卵桶有卵及幼蟲的比率）及總卵粒數，做為病媒蚊風險高低的指標。

誘卵桶放置在戶內外陰暗、潮濕角落，誘引蚊子產卵，目前在東區、南區、中西區、北區、安平區、安南區、永康區及仁德區每里設置12個誘卵桶，共3096個誘卵桶。每周都有監測人員前去收集誘卵桶及計數卵粒數，做成紀錄。

中心表示，當誘卵桶陽性率40%以上或每一里卵粒數250粒以上時，規定區公所一周內必須動員清除孳生源，若連續兩周陽性率大於60%，且總卵粒數超過500粒以上時，除了動員孳清，還要插立孳清宣導旗至少3支，警示民眾。

中心統計7月22日到昨天為止，誘卵桶陽性率大於60%的里別，包括北區成功里、永康區蔦松里和南區鯤鯓里，安南區則有公塭里、安東里、佃西里、溪心里、城北里、淵西里、西興里和學東里，情況最嚴重。

中心指出，2017年6月26日起公告，針對查獲陽性孳生源者，依傳染病防治法可處最高1萬5千元以下罰鍰，無改善期，該公告今年繼續適用，民眾不可輕忽。

另外，也要多注意爆發本土病例需警戒的里別，因為病媒蚊可能藉由叮咬，引發新一波疫情。