桃機地勤人員染麻疹 7月這3天曾赴桃機者得當心

2019-07-28 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



桃園機場示意圖。圖／本報系資料照 分享 facebook 衛福部疾管署晚間公布國內新增一例麻疹病例，患者北部20多歲男性，7月21日起出現發燒症狀，24日因臉部及上肢出疹就醫，經通報檢驗於今日確診。由於個案為桃園國際機場某航空公司地勤人員，工作負責報到櫃檯及候機室接待服務，7月20、22、23日皆於桃園機場執勤，並在機場航廈美食街用餐並搭乘機場捷運，疾管署提醒同時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天。

據了解，個案近期無國外旅遊史，107年曾於公司統一接種過1劑MMR疫苗，研判可能於國內遭症狀不明顯人士感染，感染源待釐清。

疾管署表示，衛生單位已初步掌握個案接觸者共73人，其他公共場所活動史接觸者匡列中，將持續監測至8月11日。0提醒曾同時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年截至目前，國內累計麻疹病例108例，67例為國內感染(46例為接觸者)，41例為境外移入病例(36例為本國籍民眾)，感染國家以越南13例、泰國12例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊24例最多，其次為商務及探親。

我國鄰近國家麻疹疫情持續，今年截至7月19日，泰國累計報告約3800例，高於去年同期；紐西蘭累計349例確診，近期疫情呈上升趨勢，亦明顯高於去年全年總數；越南今年截至6月底，累計約4700例確診，高於去年全年總數；歐洲地區疫情以烏克蘭最為嚴峻，北馬其頓共和國、法國及義大利等國病例數超過千例。另土耳其病例數亦逾千例。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，駐機場各公司及機關為確保第一線機場工作人員健康，如航空機組員及第一線地勤人員、機場工作人員及免稅商店等頻繁接觸外國旅客公司員工，應鼓勵員工施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 （MMR）及流感疫苗，並關心員工身體狀況，做好各項防疫措施。