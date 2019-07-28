獨／移工家庭喘息服務放寬8個月 使用率僅2趴

2019-07-28 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



政府去年底有條件放寬聘僱移工看護之長照家庭申請喘息服務的門檻，估2.8萬人受惠。但新制上路至今僅598人申請，服務使用率僅2%。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 政府去年底有條件放寬聘僱移工看護之長照家庭申請喘息服務的門檻，估2.8萬人受惠。但新制上路至今僅598人申請，服務使用率僅2%。民團指出，申請條件嚴苛，建議全面開放，另政府應宣導並教育民眾「移工喘息」的重要性，以兼顧照顧品質和移工人權。

勞動部統計，國內移工看護截至6月底共25萬多人，但在衛福部的喘息服務新制上路之前，聘移工看護的家庭只能在移工返鄉或逃跑滿30天後，第31天起才能申請喘息服務補助。因條件嚴格，等同20多萬照顧大軍幾乎全年無休。

衛福部和勞動部去年12月宣布，只要移工看護照顧的個案為獨居，或個案的主要照顧者為70歲以上，經長照中心評估為失能等級為7至8級，就可以沒有30天空窗期限制，只要移工休息一天即可申請喘息服務補助。

但新制號稱有2.8萬人受惠，上路至今將滿8個月，衛福部統計卻僅598人申請、5500人次使用。

衛福部長照司簡任技正吳希文表示，當初是以移工看護人數、個案獨居人數及個案失能等級等資料，進而推估符合申請喘息服務的人數。不過，勞動部曾調查雇主會主動申請服務的比例約三成，所以服務使用人數是粗估8000多人。

不過，儘管衛福部估計8000多人會使用服務，仍和目前598名的申請人數有相當大的差距。而且，衛福部及勞動部高估服務使用率已非第一次，勞動部去年依長照服務法開辦移工看護補充訓練共480班，也只2人報名。

吳希文表示，他們曾推測可能是多數移工尚未休假，或是多數家庭認為移工休假期間自己照顧得來，所以才沒有申請喘息服務。衛福部已請勞動部持續協助將喘息服務申請的資訊提供給聘僱移工的家庭知悉，另將透過媒體強化宣導。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，移工跟家庭照顧者一樣需長期照顧個案，但移工多一項文化適應的挑戰。若無適當喘息，照顧壓力可能使身心健康亮紅燈，甚至有情緒投射而危害照顧品質，「大家必須承認這就是人性。」

陳景寧表示，過去家總持續反映，移工家庭使用喘息服務需30天空窗期不合理，好不容易政府打開一點大門，但申請服務條件仍相當嚴苛，該會至今仍接到許多民眾來電抱怨想用服務卻用不到，「可見，政府對移工看護雇主的心態掌握是完全失準的。」

照顧者陳小姐就說，她之前幫父親聘的移工看護因來台不適應要離職，卻因不符獨居或照顧者逾70歲等喘息服務申請條件，等待並找到合適理想的看護就花好幾十天時間，使全家的工作及生活大亂。「等一天就很折磨，何況要等30天。」

陳景寧呼籲，政府應刪除30天空窗期規定，全面開放移工家庭使用喘息服務，不要有差別待遇，同時檢討提供喘息服務的單位及量能，以達到服務人力彈性運用。「政策不是不能失敗，而是執行前應諮詢相關學者，並且滾動式修正。」

此外，陳景寧提醒，政策新制消息除了通知民眾，更要向民眾深度溝通「移工喘息」的重要性，並非發一通簡訊就了事，「這樣的資訊傳播不可能有效果。」