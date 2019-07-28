親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

皮膚是內臟的鏡子！醫生教你看懂重大疾病的皮膚症狀

台中太平住宅遭開3槍 住戶驚恐：未與人結怨

獨／長照談錢可能撕破臉？這項工具8月23日將為家庭開啟對話

2019-07-28 21:11聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照家庭若未先進行照顧協議，不只傷感情也可能走上法律途徑。 聯合報系資料照
長照家庭若未先進行照顧協議，不只傷感情也可能走上法律途徑。 聯合報系資料照
分享
長照家庭若未先進行照顧協議，不只傷感情，也可能走上法庭。中華民國家庭照顧者關懷總會受衛福部委託，研發「家庭照顧協議指引」數位工具，民眾只要輸入家人失能程度及長照需求，即能自動列出長照問題清單，讓家人開啟對話的第一步，以協議出最適當的照顧安排。

衛福部次長薛瑞元有感長照2.0補助額度高，也有一定的民眾接受長照需求評估，但不少人評估後卻沒使用，很可能是家人未被說服，進而委託家總執行家庭照顧協議研究案。

家總秘書長陳景寧表示，家總3年前就曾與法扶基金會試辦「家庭照顧協議」計畫，在專業人員見證下草擬家庭協議，包括扶養責任、金錢負擔、照顧時間分配等，以白紙黑字方式降低家人之間對照顧的歧見，避免未來對簿公堂。

但陳景寧很快發現，家庭要開啟對話並不容易，原因是多數人不認為照顧需要先行安排，甚至根本不願意談。

所以，家總第一步將做觀念倡議並發展「家庭照顧協議指引」數位工具，讓家庭意識到長期照顧需要溝通，才有機會進一步擬定協議。該工具將於8月23日正式於家總網站上線。

該工具怎麼用？陳景寧說，每個家庭面臨的問題不同，所以民眾需在網頁中輸入長輩的失能狀態、居住安排、家庭照顧人力多寡等，填完後會衍伸出長照服務選項，再計算出家庭的長照問題清單，例如照顧所支出的時間或花費等。

而這張清單可以幫助家庭看見問題，並成為開啟對話的起點，甚至可視為進行家庭協議的「會議議程」。陳景寧說，就曾有試用者說想先找小妹談，結為同盟就可說服其他家人；也有試用者說想先找大哥談，搞定大哥就能搞定全家人。

陳景寧表示，家總下一步為培力可進行家庭照顧協議的專業人員，包括律師、社工師、心理諮商師以及財務專家等，而這套數位工具可蒐集數據，提供有用的資訊提供訓練參考。

此外，家庭照顧協議目前也正在收案試辦中，研究一個家庭的溝通過程會遇到哪些問題。陳景寧說，全球目前沒有一個國家執行類似的家庭照顧協議，是否能推行成功，端看全民長照教育的成熟度。

陳景寧說，家總4年前遇到一名大姊辭職照顧失能父親10多年，所有花費由2名弟弟支付，但父親過世後小弟賣掉房子，害大姊最後走投無路。「把醜話說在前面很重要，以免照顧者犧牲工作照顧卻換來不幸。」

也因此，家總同時倡議180天的長期照顧安排假，且前30天能比照現行育嬰假領六成津貼，並於國發會的公共政策網路參與平台發動連署（https://lihi1.cc/PxPkQ）。

陳景寧說，這段特定假別不是只讓在職工作者能回家照顧，而是讓他們有更多時間進行照顧安排，達到照顧不離職的目標。

長照
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

高雄新增第47例本土登革熱 鳳山龍成里50多歲女性染病

2019-07-28 19:40

飲食中除了蔬果缺乏 幾乎每個人都還缺這樣卻不自知

2019-07-28 18:07

男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33

海盜船飛天空！台東熱氣球嘉年華 4顆新造型氣球亮相

2019-07-28 16:39

基隆和平島推「2+1合照」打卡送小禮 每月限量800份

2019-07-28 15:38

獨／移工家庭喘息服務放寬8個月 使用率僅2趴

2019-07-28 21:12

正妹下廚勇猛「倒掛魚頭」嚇歪眾人 背後真相反被讚：生活智慧王

2019-07-28 20:16

破解「超完美情侶」4種謊言 懂得這件事才是幸福最美樣子

2019-07-28 19:47

本週高溫炎熱 週四起平地防午後雨

2019-07-28 16:36

預測心臟病 舒張壓納判讀數據

2019-07-28 16:35

全台19縣市大雨特報！慎防強降雨雷擊強陣風

2019-07-28 14:18

營養師：高麗菜提升飽足感 是減重良伴

2019-07-28 13:40

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

彭啟明：下周前期天氣穩 周四以後午後陣雨轉明顯

2019-07-28 13:36

台南安南區登革熱病媒蚊指數高 憂為下一個疫情爆發點

2019-07-28 13:16

阿公「蕉」朋友 感謝婦產科名醫救女

2019-07-28 13:01

好好吃／超萌健康料理 讓孩子愛上吃早餐

2019-07-28 12:59

健康相談室／穿塑身衣 醫師：時間別過長

2019-07-28 12:56

愛肝達人站／手發抖快就醫 小心肝病前兆

2019-07-28 12:55

登山趣 當心致命蟲危機

2019-07-28 12:54

網售冠軍牙齒美白貼片多不合法 醫師提醒引發牙髓炎

2019-07-28 12:37

美容坊做牙齒貼片 結果蛀了4顆拔4顆

2019-07-28 12:28

加油不妨再等等 中油明起降價0.1元

2019-07-28 12:09

忍一下再加油！汽、柴油29日起調降0.1元

2019-07-28 12:09

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 10:44

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

2019-07-28 10:31

清除樹洞蚊子「不必爬樹」 鄭文燦示範樹洞噴藥滅蚊

2019-07-28 10:29

熟女腹痛找無病因 尿液變紫紅色才知罹罕病

2019-07-28 10:15

今留意午後劇烈降雨 氣象局： 8月初有較明顯熱擾動

2019-07-28 09:34

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11

暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09

化妝品含石綿／還有未爆彈 卻不加強源頭管理…

2019-07-28 00:04

廣角鏡／又是午後雷陣雨！

2019-07-28 00:04

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

日本腦炎第2例 桃市加強衛教

2019-07-27 23:57

旗津出現首例本土登革熱 觀光市場休市噴藥今復業

2019-07-27 23:25

宣導有成效 器捐人數小增 仍有近萬病患待移植

2019-07-27 22:14

花蓮規模3.7地震 最大震度4級

2019-07-27 20:52
看更多

熱門文章

全台19縣市大雨特報！慎防強降雨雷擊強陣風

2019-07-28 14:18

殺破狼周運勢／巨蟹可爭取加薪 天秤職場十分混亂

2019-07-28 00:00

揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

2019-07-28 10:31

今留意午後劇烈降雨 氣象局： 8月初有較明顯熱擾動

2019-07-28 09:34

每日星座運勢／牡羊投資理財好日子 求知慾望強烈

2019-07-28 00:00

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 10:44

美容坊做牙齒貼片 結果蛀了4顆拔4顆

2019-07-28 12:28

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

營養師：高麗菜提升飽足感 是減重良伴

2019-07-28 13:40

阿公「蕉」朋友 感謝婦產科名醫救女

2019-07-28 13:01

彭啟明：下周前期天氣穩 周四以後午後陣雨轉明顯

2019-07-28 13:36

清除樹洞蚊子「不必爬樹」 鄭文燦示範樹洞噴藥滅蚊

2019-07-28 10:29

男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33

獲救廣原小熊體能恢復 惜一夜未見熊媽媽來帶回熊寶寶

2019-07-28 11:09

飲食中除了蔬果缺乏 幾乎每個人都還缺這樣卻不自知

2019-07-28 18:07

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

登山趣 當心致命蟲危機

2019-07-28 12:54

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

「花木蘭」劉亦菲比美「宇宙巨星」景甜 搶當紅毯正牌「神仙姐姐」

2019-07-28 14:00

名畫「蒙娜麗莎」模特兒 竟是達文西少男戀人？

2019-07-28 11:00

海盜船飛天空！台東熱氣球嘉年華 4顆新造型氣球亮相

2019-07-28 16:39

【童言童語】晚風／春捲與夏捲

2019-07-28 06:00

基隆和平島推「2+1合照」打卡送小禮 每月限量800份

2019-07-28 15:38

熟女腹痛找無病因 尿液變紫紅色才知罹罕病

2019-07-28 10:15

暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09

【閱讀生活】黛芬妮‧德‧馬妮菲／愛是為了良好的溝通而努力

2019-07-28 06:00

口紅沾杯好尷尬！9成女孩都不知道 3招畫出最美唇型

2019-07-28 14:55

為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

影／讓廣原小黑熊重回媽媽身邊 延長現地野放至10天

2019-07-28 16:28

預測心臟病 舒張壓納判讀數據

2019-07-28 16:35

破解「超完美情侶」4種謊言 懂得這件事才是幸福最美樣子

2019-07-28 19:47

小黑熊走失了！ 誤入村落被村民相救 等熊媽媽領回

2019-07-27 23:34

加油不妨再等等 中油明起降價0.1元

2019-07-28 12:09

化妝品含石綿／還有未爆彈 卻不加強源頭管理…

2019-07-28 00:04

台南安南區登革熱病媒蚊指數高 憂為下一個疫情爆發點

2019-07-28 13:16

高雄新增第47例本土登革熱 鳳山龍成里50多歲女性染病

2019-07-28 19:40

水果先生快閃了 甜點迷朝聖了嗎?

2019-07-27 23:55

韓國瑜辦北漂就博會 高雄勞工局：不排除加場

2019-07-27 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top