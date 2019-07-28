獨／長照談錢可能撕破臉？這項工具8月23日將為家庭開啟對話

2019-07-28 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



長照家庭若未先進行照顧協議，不只傷感情也可能走上法律途徑。 聯合報系資料照 分享 facebook 長照家庭若未先進行照顧協議，不只傷感情，也可能走上法庭。中華民國家庭照顧者關懷總會受衛福部委託，研發「家庭照顧協議指引」數位工具，民眾只要輸入家人失能程度及長照需求，即能自動列出長照問題清單，讓家人開啟對話的第一步，以協議出最適當的照顧安排。

衛福部次長薛瑞元有感長照2.0補助額度高，也有一定的民眾接受長照需求評估，但不少人評估後卻沒使用，很可能是家人未被說服，進而委託家總執行家庭照顧協議研究案。

家總秘書長陳景寧表示，家總3年前就曾與法扶基金會試辦「家庭照顧協議」計畫，在專業人員見證下草擬家庭協議，包括扶養責任、金錢負擔、照顧時間分配等，以白紙黑字方式降低家人之間對照顧的歧見，避免未來對簿公堂。

但陳景寧很快發現，家庭要開啟對話並不容易，原因是多數人不認為照顧需要先行安排，甚至根本不願意談。

所以，家總第一步將做觀念倡議並發展「家庭照顧協議指引」數位工具，讓家庭意識到長期照顧需要溝通，才有機會進一步擬定協議。該工具將於8月23日正式於家總網站上線。

該工具怎麼用？陳景寧說，每個家庭面臨的問題不同，所以民眾需在網頁中輸入長輩的失能狀態、居住安排、家庭照顧人力多寡等，填完後會衍伸出長照服務選項，再計算出家庭的長照問題清單，例如照顧所支出的時間或花費等。

而這張清單可以幫助家庭看見問題，並成為開啟對話的起點，甚至可視為進行家庭協議的「會議議程」。陳景寧說，就曾有試用者說想先找小妹談，結為同盟就可說服其他家人；也有試用者說想先找大哥談，搞定大哥就能搞定全家人。

陳景寧表示，家總下一步為培力可進行家庭照顧協議的專業人員，包括律師、社工師、心理諮商師以及財務專家等，而這套數位工具可蒐集數據，提供有用的資訊提供訓練參考。

此外，家庭照顧協議目前也正在收案試辦中，研究一個家庭的溝通過程會遇到哪些問題。陳景寧說，全球目前沒有一個國家執行類似的家庭照顧協議，是否能推行成功，端看全民長照教育的成熟度。

陳景寧說，家總4年前遇到一名大姊辭職照顧失能父親10多年，所有花費由2名弟弟支付，但父親過世後小弟賣掉房子，害大姊最後走投無路。「把醜話說在前面很重要，以免照顧者犧牲工作照顧卻換來不幸。」

也因此，家總同時倡議180天的長期照顧安排假，且前30天能比照現行育嬰假領六成津貼，並於國發會的公共政策網路參與平台發動連署（https://lihi1.cc/PxPkQ）。

陳景寧說，這段特定假別不是只讓在職工作者能回家照顧，而是讓他們有更多時間進行照顧安排，達到照顧不離職的目標。