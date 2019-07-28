高雄登革熱又增一例 鳳山區婦人疑遭二次感染

2019-07-28 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



疾病管制署公布高雄新增一例本土登革熱病例，為鳳山區龍成里50多歲女性，近期無出國史，7月18日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，於第二次就醫時通報，疑似二次感染登革熱。

疾管署表示，個案活動地以鄰近鳳山五甲夜市的住家為主，平時至前鎮區瑞興市場，初步研判可能於住家周邊社區或活動地前鎮區瑞隆里感染，依其發病日及活動史研判於住家周邊龍成里感染可能性較高，將進一步調查以釐清感染源。

疾管署表示，相關人員檢驗時發現這名婦人疑似是第二次感染登革熱，暫時無法得知為哪一型別的登革熱，無從判斷是否和高雄市登革熱群聚感染有關；二次感染登革熱重症風險較高，所幸個案症狀輕微，目前已出院，其同住家人無疑似症狀。

防疫人員已於7月23日前往個案住家執行孳生源檢查及噴霧罐壓罐作業，並於7月25日執行社區緊急防治，預計明天至鳳山區龍成里風險評估並持續安排高風險場所及列管點查核等工作。

目前國內累計62例本土登革熱病例，為高雄市47例（三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例、鼓山區、路竹區及旗津區各1例）、台南市15例（東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例）。另有257例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

近日國內多個縣市午後因短時間內降下豪大雨，疾管署呼籲，雨後一周為登革熱防治關鍵期，民眾應儘速清除積水容器，避免病媒孳生；另時值暑假旅遊旺季，民眾如前往登革熱流行國家應做好防蚊措施。如有發燒、頭痛、惡心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所遇有疑似個案應及早診斷與通報。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。