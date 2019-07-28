高雄新增第47例本土登革熱 鳳山龍成里50多歲女性染病
高雄市衛生局今發布第47例本土登革熱確診個案，為家住鳳山區龍成里50多歲女性，18日發病，22日由醫院通報，23日疾管署二次採檢後確認罹患登革熱，但未驗出病毒型，研判屬二次感染；由於個案住家鄰近五甲自強夜市，用餐及採買人潮眾多，依發病日及活動史研判，在住家周邊社區感染可能性高，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。
衛生局疾管處進一步說明，該個案發病時有發燒及肌肉痠痛症狀，因在診所就醫未緩解，21日住院治療，隔天通報，但快篩陰性；23日疾管署檢驗IgG陽性，28日二次採檢結果IgM陽性、IgG陽性，確診個案感染登革熱，體內卻出現抗體，研判應之前就感染過登革熱，再次感染後才會出現抗體。
衛生局疫調發現，該個案7月17日曾至小港區山明里游泳池活動，平日也會至瑞興市場採買，同住接觸者6人無疑似症狀，屬散發個案，目前正進一步擴大採檢，並已在周邊社區完成孳生源清除及噴藥等緊急防治作業。
目前高雄本土登革熱分別位於三民區37例、前鎮區3例、鳳山區2例，鼓山區、路竹區、旗津區各1例、左營區2例。因高流行風險區同時存在不同型別登革熱案例，衛生局呼籲市民如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所針對疑似病患，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，防堵社區登革熱疫情蔓延。
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