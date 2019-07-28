男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



腺護腺癌目前是男性罹患癌症中排名第5的癌症，發生率不低，但傳統切片診斷方式，確診率大約只有3成，目前新式結合磁振造影與超音波的切片，可以大幅提高診斷的準確性，避免進行不必要的治療。

成大醫院泌尿部醫師胡哲源表示，根據衛生福利部統計，2014年台灣地區攝護腺癌之年發生率，為每十萬人29人，為男性排名第5位癌症，該年有1200人死於攝護腺癌。

他表示，攝護腺癌的診斷，傳統是使用經直腸超音波做12針切片，但依據文獻資料顯示其診斷率約為30%，成大醫院預計今年底引進新一代的診斷性切片技術，融合「磁振造影」與「超音波」做導引切片，將磁振造影所懷疑的病灶投影在超音波影像中，可對投影的病灶做切片，增加準確度及診斷率。

胡哲源也指出，磁振造影-超音波融合導引的技術，也開始被試驗應用在對攝護腺癌的局部治療，目前病患術後尿失禁或性能力下降的情形很少，為值得應用的方向。

他表示，使用超音波經直腸做攝護腺切片，是將攝護腺體粗分為12個象限，在每個象限做1針隨機切片，但超音波有其影像限制，並不容易判斷出病灶；磁振造影提供多參數額外資訊，可以提供影像科醫師判斷最疑似攝護腺癌的位置。把事前檢查的磁振造影影像，與提供即時性影像的超音波融合，泌尿科醫師對投影的病灶做切片，可增加診斷率。

胡哲源表示，不少病人懷疑有攝護腺癌，切片又常常診斷不到，總是忐忑不安或必需接受重覆切片的痛苦。成大醫院率先在南部引進此一技術，且採用經會陰（陰囊根部與肛門連線中點）切片，搭配起磁振造影－超音波融合導引的技術，和經直腸切片相比，前者幾乎不會有任何死角，算是最大優勢。而且，經會陰切片具有較乾淨、較不會把腸內菌帶進攝護腺內的優點，但是病人需要在半身或全身麻醉下執行。