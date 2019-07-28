親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

扯！男闖自強號列車長休息室 抽菸還玩蝴蝶刀

反送中／香港示威群眾佔據銅鑼灣 警方西環發射催淚彈

男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

腺護腺癌目前是男性罹患癌症中排名第5的癌症，發生率不低，但傳統切片診斷方式，確診率大約只有3成，目前新式結合磁振造影與超音波的切片，可以大幅提高診斷的準確性，避免進行不必要的治療。

成大醫院泌尿部醫師胡哲源表示，根據衛生福利部統計，2014年台灣地區攝護腺癌之年發生率，為每十萬人29人，為男性排名第5位癌症，該年有1200人死於攝護腺癌。

他表示，攝護腺癌的診斷，傳統是使用經直腸超音波做12針切片，但依據文獻資料顯示其診斷率約為30%，成大醫院預計今年底引進新一代的診斷性切片技術，融合「磁振造影」與「超音波」做導引切片，將磁振造影所懷疑的病灶投影在超音波影像中，可對投影的病灶做切片，增加準確度及診斷率。

胡哲源也指出，磁振造影-超音波融合導引的技術，也開始被試驗應用在對攝護腺癌的局部治療，目前病患術後尿失禁或性能力下降的情形很少，為值得應用的方向。

他表示，使用超音波經直腸做攝護腺切片，是將攝護腺體粗分為12個象限，在每個象限做1針隨機切片，但超音波有其影像限制，並不容易判斷出病灶；磁振造影提供多參數額外資訊，可以提供影像科醫師判斷最疑似攝護腺癌的位置。把事前檢查的磁振造影影像，與提供即時性影像的超音波融合，泌尿科醫師對投影的病灶做切片，可增加診斷率。

胡哲源表示，不少病人懷疑有攝護腺癌，切片又常常診斷不到，總是忐忑不安或必需接受重覆切片的痛苦。成大醫院率先在南部引進此一技術，且採用經會陰（陰囊根部與肛門連線中點）切片，搭配起磁振造影－超音波融合導引的技術，和經直腸切片相比，前者幾乎不會有任何死角，算是最大優勢。而且，經會陰切片具有較乾淨、較不會把腸內菌帶進攝護腺內的優點，但是病人需要在半身或全身麻醉下執行。

根據國外研究顯示，融合導引切片技術只需對懷疑病灶處切片1-2針，其對臨床上需治療的攝護腺癌之診斷率便可提升30%~67%，可減少病人的焦慮緊張，醫生也因快速正確診斷、較少機會被迫做不必要的治療，降低因治療產生的併發症，且降低醫療資源浪費。

成大醫院泌尿部醫師胡哲源。圖／成大提供
成大醫院泌尿部醫師胡哲源。圖／成大提供
分享

攝護腺癌成大醫院癌症
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

高雄新增第47例本土登革熱 鳳山龍成里50多歲女性染病

2019-07-28 19:40

飲食中除了蔬果缺乏 幾乎每個人都還缺這樣卻不自知

2019-07-28 18:07

海盜船飛天空！台東熱氣球嘉年華 4顆新造型氣球亮相

2019-07-28 16:39

基隆和平島推「2+1合照」打卡送小禮 每月限量800份

2019-07-28 15:38

本週高溫炎熱 週四起平地防午後雨

2019-07-28 16:36

預測心臟病 舒張壓納判讀數據

2019-07-28 16:35

全台19縣市大雨特報！慎防強降雨雷擊強陣風

2019-07-28 14:18

營養師：高麗菜提升飽足感 是減重良伴

2019-07-28 13:40

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

彭啟明：下周前期天氣穩 周四以後午後陣雨轉明顯

2019-07-28 13:36

台南安南區登革熱病媒蚊指數高 憂為下一個疫情爆發點

2019-07-28 13:16

阿公「蕉」朋友 感謝婦產科名醫救女

2019-07-28 13:01

好好吃／超萌健康料理 讓孩子愛上吃早餐

2019-07-28 12:59

健康相談室／穿塑身衣 醫師：時間別過長

2019-07-28 12:56

愛肝達人站／手發抖快就醫 小心肝病前兆

2019-07-28 12:55

登山趣 當心致命蟲危機

2019-07-28 12:54

網售冠軍牙齒美白貼片多不合法 醫師提醒引發牙髓炎

2019-07-28 12:37

美容坊做牙齒貼片 結果蛀了4顆拔4顆

2019-07-28 12:28

加油不妨再等等 中油明起降價0.1元

2019-07-28 12:09

忍一下再加油！汽、柴油29日起調降0.1元

2019-07-28 12:09

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 10:44

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

2019-07-28 10:31

清除樹洞蚊子「不必爬樹」 鄭文燦示範樹洞噴藥滅蚊

2019-07-28 10:29

熟女腹痛找無病因 尿液變紫紅色才知罹罕病

2019-07-28 10:15

今留意午後劇烈降雨 氣象局： 8月初有較明顯熱擾動

2019-07-28 09:34

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11

暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09

化妝品含石綿／還有未爆彈 卻不加強源頭管理…

2019-07-28 00:04

廣角鏡／又是午後雷陣雨！

2019-07-28 00:04

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

日本腦炎第2例 桃市加強衛教

2019-07-27 23:57

旗津出現首例本土登革熱 觀光市場休市噴藥今復業

2019-07-27 23:25

宣導有成效 器捐人數小增 仍有近萬病患待移植

2019-07-27 22:14

花蓮規模3.7地震 最大震度4級

2019-07-27 20:52

化妝品驗出致癌石綿稱是「報廢品」 食藥署打臉業者

2019-07-27 18:42

雨區擴大 全台19縣市注意局部大雨

2019-07-27 18:09

35歲口腔癌男子吃偏方求符水 到院時眼以下都是癌細胞

2019-07-27 15:15

台師大：弱勢生身處隔代孝養家庭 政府投錢也難助學

2019-07-27 15:15
看更多

熱門文章

全台19縣市大雨特報！慎防強降雨雷擊強陣風

2019-07-28 14:18

殺破狼周運勢／巨蟹可爭取加薪 天秤職場十分混亂

2019-07-28 00:00

揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

2019-07-28 10:31

今留意午後劇烈降雨 氣象局： 8月初有較明顯熱擾動

2019-07-28 09:34

每日星座運勢／牡羊投資理財好日子 求知慾望強烈

2019-07-28 00:00

美容坊做牙齒貼片 結果蛀了4顆拔4顆

2019-07-28 12:28

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 10:44

清除樹洞蚊子「不必爬樹」 鄭文燦示範樹洞噴藥滅蚊

2019-07-28 10:29

彭啟明：下周前期天氣穩 周四以後午後陣雨轉明顯

2019-07-28 13:36

阿公「蕉」朋友 感謝婦產科名醫救女

2019-07-28 13:01

營養師：高麗菜提升飽足感 是減重良伴

2019-07-28 13:40

獲救廣原小熊體能恢復 惜一夜未見熊媽媽來帶回熊寶寶

2019-07-28 11:09

花蓮規模3.7地震 最大震度4級

2019-07-27 20:52

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

登山趣 當心致命蟲危機

2019-07-28 12:54

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

影／任內最後一次戶外公演 林懷民向觀眾致意

2019-07-27 20:19

飲食中除了蔬果缺乏 幾乎每個人都還缺這樣卻不自知

2019-07-28 18:07

名畫「蒙娜麗莎」模特兒 竟是達文西少男戀人？

2019-07-28 11:00

「花木蘭」劉亦菲比美「宇宙巨星」景甜 搶當紅毯正牌「神仙姐姐」

2019-07-28 14:00

【童言童語】晚風／春捲與夏捲

2019-07-28 06:00

熟女腹痛找無病因 尿液變紫紅色才知罹罕病

2019-07-28 10:15

男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33

暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09

基隆和平島推「2+1合照」打卡送小禮 每月限量800份

2019-07-28 15:38

口紅沾杯好尷尬！9成女孩都不知道 3招畫出最美唇型

2019-07-28 14:55

【閱讀生活】黛芬妮‧德‧馬妮菲／愛是為了良好的溝通而努力

2019-07-28 06:00

為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11

海盜船飛天空！台東熱氣球嘉年華 4顆新造型氣球亮相

2019-07-28 16:39

影／讓廣原小黑熊重回媽媽身邊 延長現地野放至10天

2019-07-28 16:28

小黑熊走失了！ 誤入村落被村民相救 等熊媽媽領回

2019-07-27 23:34

加油不妨再等等 中油明起降價0.1元

2019-07-28 12:09

化妝品含石綿／還有未爆彈 卻不加強源頭管理…

2019-07-28 00:04

台南安南區登革熱病媒蚊指數高 憂為下一個疫情爆發點

2019-07-28 13:16

水果先生快閃了 甜點迷朝聖了嗎?

2019-07-27 23:55

韓國瑜辦北漂就博會 高雄勞工局：不排除加場

2019-07-27 23:23

預測心臟病 舒張壓納判讀數據

2019-07-28 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top