本週高溫炎熱 週四起平地防午後雨

2019-07-28 16:36 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



李承運表示，本週各地午後高溫炎熱，部分地區高溫甚至有機會達到36~37度。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook 「週一起太平洋高壓增強，各地多為晴到多雲，不過週四起天氣又轉為不穩定，」天氣分析師李承運表示，本週各地午後高溫將更熱，甚至有機會達36~37度的酷暑天氣；中央氣象局則預估，週四起，中南部及東南部沿海清晨至上午有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍也擴大到各地山區、平地。

週四前防高溫

氣象局指出，本週環境風場為東南風，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍縮小至山區及近山區平地。週四起太平洋高壓北抬，台灣位於高壓邊緣，大氣環境再轉不穩定，清晨至上午中南部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍擴大，各地山區、平地都有局部短暫雷陣雨。

「週一起台灣附近水氣減少，各地午後雷陣雨狀況漸緩，」天氣分析師李承運表示，僅山區還有較旺盛陣雨外，其餘各地午後多轉為多雲偶雨天氣，且至週三期間無明顯高層低壓系統靠近，各地午後高溫將更熱，甚至有機會達36~37度的酷暑天氣。

留意熱低壓、颱風動態

李承運指出，本週天氣主要可分為兩部分，前期午後陣雨轉緩天熱酷暑，但週四起南海熱帶性低氣壓或季風系統逐漸活躍，西南季風又逐漸活躍起來，南風水氣漸多，台灣天氣進入下一個降雨循環，各地午後陣雨狀況又將變得明顯。

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