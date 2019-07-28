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預測心臟病 舒張壓納判讀數據

2019-07-28 16:35台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

近日研究發現，舒張壓對於預測高血壓心臟病極為關鍵！之前醫學界多以收縮壓為主要判斷依據，甚至有部分醫生認為舒張壓並不重要。然而，美國研究團隊指出，舒張壓與心肌梗塞、缺血性腦中風、出血性腦中風等疾病有極高關聯性。美心臟病相關機構與協會也將更改預測心臟病方式，將舒張壓納入判讀依據。

舒張壓為重要指標

據《Medical Xpress》報導，先前醫界多以收縮壓作為判斷心臟病風險的依據，因學者認為高收縮壓是導致心臟疾病的主因。《國軍高雄總醫院》期刊中則指出，高血壓容易導致高血壓性心臟病，如左心室肥厚、心律不整、冠狀動脈疾病等。

加利福尼亞州的學者近日在《新英格蘭醫學雜誌》發表論文，表示舒張壓也是預測心臟病及中風的重要指標。據《Medical News Daily》報導，研究團隊回顧130萬名受測者的病史，判讀將近3600萬筆血壓資料與心肌梗塞、缺血性腦中風、出血性腦中風的關聯，發現舒張壓與這些疾病具有極高關聯性。

對此，美國心臟病學院和美國心臟病協會將會更改心臟病預測方式。新的預測方式將會包含舒張壓的指數，醫生在判斷病人是否為高風險心臟病族群時，應同時測量收縮壓及舒張壓。

18歲以上定期量血壓

據《衛福部國健署》網站指出，18歲以上國人應定期測量血壓，若血壓指數為120/80至140/90毫米汞柱 （收縮壓/舒張壓），為高血壓前期，應改善生活型態與飲食習慣；若血壓已超過140/90毫米汞柱，則應就醫治療。

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心臟病腦中風高血壓
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