憂鬱症連家人都不接受 她感謝社工拉一把

2019-07-28 16:18 中央社 台北28日電



面對人生，精障者總是辛苦。罹患重度憂鬱症的峰麗（化名），多次有尋短念頭，覺得自己如一根漂浮的草，不被社會與家人接受，如今住在金南家園，社工協助下試著堅強改善生活。

當你聽到身邊有人罹患精神疾病時，第一個反應是什麼呢？多數人的態度是排斥，加上重大社會案件發生，讓精神疾病患者被污名化程度日益嚴重。

台北市康復之友協會去年在金山南路設立「金南社區家園」，讓6名精神障礙患者當室友，學習生活自理以及人際關係，59年次的峰麗在今年5月入住，她說，非常喜歡現在的生活。

而協會去年8月籌備的洲美家園，因有住戶反對，至今仍無法進駐北士科專案住宅，社會局身心障礙者福利科長林玟漪表示，洲美家園名稱將改為「文林家園」，共有31位身障者提出申請，經過評估，有6人正等待入住，會持續溝通協調。

峰麗接受中央社記者專訪，緩緩道出自己的生命故事，說到傷心處，彷彿又再度經歷一次當時的難受，眼淚撲簌簌的直落。

峰麗在30幾歲時開始發病，起因是從小帶她、呵護她的祖母過世，當她工作不順遂、感受到極大壓力時，家人沒有給予支持，反而認為憂鬱症是懶惰躲在家裡的藉口，令她相當痛苦。

「被公司欺負、被家人欺負、被趕來趕去，我一直覺得過得很累，沒有穩定生活，覺得不被家人跟社會接受」，峰麗與弟弟相處不睦，甚至弟弟多次要她搬離家裡，也是她的痛苦根源，認為這樣的生活不斷循環，「我永遠是一根漂浮的草，不知道去哪落地生根」。

峰麗多次有尋短念頭，然而，她遇到不順心的事情時，曾嘗試很多管道要拯救自己，包括打給生命線求援，「我說我想死，他（指生命線）問我為什麼，我說『我就是想死』，電話我沒辦法傾訴，我想阻止我自己做這件事，所以打這通電話，但沒辦法幫我」。

她也曾到康復之家，過得不愉快，輾轉下進入金南家園居住，入住沒多久，工作上就遇到困難，「如果我獨立一個人在外，我可能又要吞藥了」，峰麗說，很感謝社工的幫忙與支持，陪她度過這個關卡。

峰麗說，也曾想過要住進醫院，因為自己實在無法繼續在現實生活中過下去，就讓她逃避現實吧，但住進家園後，有人能適時的拉她一把，試著擺脫以往的狀況，「第一時間有人幫忙、理解你是最好的」，當控制不住情緒時，還有人能陪伴。

只要峰麗感覺全身痠痛、肩頸僵硬，好似感冒一般，甚至連吃藥、洗澡的力氣都沒有，就知道自己要發病了，以往在不知道的情況下，會硬撐著到公司上班，撐不住時才向公司請假，等狀況好一些後再加班完成，是本末倒置，最終成惡性循環。

如今，她會試著與社工聊天，或看一些勵志的書籍，「我的心生病了，試著堅強、試著努力改善自己生活」，她說，也會檢討就業不順遂的原因，以及自己要改變什麼，同時展開心理諮商，最重要的是，她非常喜歡現在的生活。