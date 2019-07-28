基隆和平島推「2+1合照」打卡送小禮 每月限量800份

2019-07-28 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



和平島公園近年成為親子戲水天堂，許多家長會帶著孩子前往戲水消暑。圖／北觀局提供 分享 facebook 今年被觀光局定位為小鎮漫遊年，光是基隆就有和平島公園、正濱漁港、潮境公園等24處人氣打卡點。為了吸引更多遊客到基隆觀光，北觀處於8月1日到10月31日間推出「和平島Plus」景點2+1合照活動，只要民眾與景點合照上傳，就可以換限量小鎮漫遊紀念品，每月更換不同主題特色紀念品，每月限量800份。

和平島公園可說是近年最受歡迎的親子戲水天堂，尤其是夏天時節，吸引不少遊客前往戲水消暑。除了和平島公園外，基隆周圍有許多景點，也相當值得遊客前往一探究竟，像是獲得40經典小鎮票選第8名的基隆中正區，或是正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館、望幽谷等，共有24處人氣打卡點，若再搭上北北基好玩卡，一次暢遊各個景點，相當划算。

為了讓更多遊客到基隆觀光，北觀處推出和平島Plus景點2+1合照活動，只要到和平島公園以及任2處基隆小鎮指定景點合照，並且在和平島公園遊客中心出示照片，就可以兌換限量小鎮漫遊紀念品，每個月限量800份，不同月份紀念品會更換，有不同主題特色。