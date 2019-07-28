全台19縣市大雨特報！慎防強降雨雷擊強陣風

2019-07-28 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布全台19縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日西半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。