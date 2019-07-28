彭啟明：下周前期天氣穩 周四以後午後陣雨轉明顯

2019-07-28 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，周一起高層冷心低壓逐漸遠離，台灣附近水氣減少，各地午後雷陣雨狀況漸緩，周四之後，台灣天氣進入下一個降雨循環，各地午後陣雨狀況又明顯起來。

彭啟明在臉書表示，明起到周三無明顯高層低壓系統靠近，主導天氣系統為太平洋高壓邊緣的南風，暖空氣更明顯，各地午後高溫更熱，將有機會來到36~37度的酷暑天氣。

他說，本周天氣主要可分為兩部分，前期午後陣雨轉緩天熱酷暑，周四起南海熱帶性低氣壓或季風系統逐漸活躍，西南季風又逐漸活躍起來，南風水氣漸多。

彭啟明指出，今年夏季太平洋高壓勢力一直不是很穩定，高壓中心範圍多落於日本南方海面，也就遠離台灣上空，這時只要南來暖濕空氣較多，配合上夏季熱力作用，午後陣雨就轉趨明顯。

他表示，短時間來看太平洋高壓要西伸並穩定籠罩在台灣上空，仍需要一段時間調整，也提醒七月末、八月初正是氣象上常說的颱風旺季，本周四起，南海系統發展，也告知下一波熱帶系統活躍開始，八月更是大家常說的颱風月，颱風生成數量較多，也有多機會北上靠近台灣，而影響天氣變化。